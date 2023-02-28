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Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

В Грузии обнаружили тело основательницы театра в Петербурге Слюсарь, пропавшей в море

Сегодня, 08:55
Тело Ирины Слюсарь, основательницы детского театра «Лось и светлячок» (Санкт-Петербург), было обнаружено в Грузии. Известно, что Ирину несколько дней назад унесло в море, когда она пыталась спасти свою собаку.

Сотрудники поисковой службы заявили о завершении задания, разглашать подробности которого они не уполномочены.

Известно, что трагедия произошла в городе Кобулети во время прогулки Слюсарь и ее подруги по берегу моря с собакой, пишет Russian.rt.com.

Сообщается, что неожиданно собаку накрыла волна. Женщин при попытке спасти животное унесло в море.

Подруга жертвы смогла выбраться на берег и была госпитализирована в стационар.

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