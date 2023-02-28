В Грузии обнаружили тело основательницы театра в Петербурге Слюсарь, пропавшей в море

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Сотрудники поисковой службы заявили о завершении задания, разглашать подробности которого они не уполномочены.
Известно, что трагедия произошла в городе Кобулети во время прогулки Слюсарь и ее подруги по берегу моря с собакой, пишет Russian.rt.com.
Сообщается, что неожиданно собаку накрыла волна. Женщин при попытке спасти животное унесло в море.
Подруга жертвы смогла выбраться на берег и была госпитализирована в стационар.