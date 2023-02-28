В Грузии обнаружили тело основательницы театра в Петербурге Слюсарь, пропавшей в море

Тело Ирины Слюсарь, основательницы детского театра «Лось и светлячок» (Санкт-Петербург), было обнаружено в Грузии. Известно, что Ирину несколько дней назад унесло в море, когда она пыталась спасти свою собаку.