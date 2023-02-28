В благоустройство исторической улицы Октябрьской революции в Уфе заложили 605 млн руб

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
28 февраля 2023 года на сайте госзакупок был размещен аукцион по поиску подрядчика, который сможет осуществить второй этап реконструкции исторической улицы Октябрьской революции в центре Уфы. Начальная или же максимальная цена контракта указана с точностью до копеек — в размере 605 159 667,38 рублей. Второй этап будет включать в себя непосредственно благоустройство улицы.
О планах властей на улицу известно как минимум то, что она станет полу пешеходной и вскоре лишится двух полос из ныне имеющихся четырех. Буквально через неделю в Уфе, уже с 6 марта временно ограничат движение по улице Октябрьской революции. С этого и начнется реконструкция улицы, преображение которой должно стать подарком к грядущему 450-летию города.