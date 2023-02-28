В благоустройство исторической улицы Октябрьской революции в Уфе заложили 605 млн руб

О планах властей на улицу известно как минимум то, что она станет полу пешеходной и вскоре лишится двух полос из ныне имеющихся четырех. Буквально через неделю в Уфе, уже с 6 марта временно ограничат движение по улице Октябрьской революции. С этого и начнется реконструкция улицы, преображение которой должно стать подарком к грядущему 450-летию города.