В Башкирии мужчина погиб под толщей снега

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
В Кумертау под толщей снега погиб 70-летний местный житель. Как сообщает в своих социальных сетях глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров, мужчина очищал крышу частного дома от снега, однако не удержался и упал.
— Сегодня в городе Кумертау при очистке снега с крыши частного дома погиб 70-летний мужчина: он упал с кровли и его завалило снегом, — пишет Фарит Гумеров.
Напомним, что сегодня от падения наледи с крыш пострадали дети в двух районах Уфы. Одна из пострадавших была госпитализирована.