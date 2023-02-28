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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

В Башкирии мужчина погиб под толщей снега

Сегодня, 14:15
Несчастный случай произошел в Кумертау.

В Кумертау под толщей снега погиб 70-летний местный житель. Как сообщает в своих социальных сетях глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров, мужчина очищал крышу частного дома от снега, однако не удержался и упал.

— Сегодня в городе Кумертау при очистке снега с крыши частного дома погиб 70-летний мужчина: он упал с кровли и его завалило снегом, — пишет Фарит Гумеров.

Напомним, что сегодня от падения наледи с крыш пострадали дети в двух районах Уфы. Одна из пострадавших была госпитализирована.  

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#Элина Сайфранова
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