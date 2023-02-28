В Башкирии бизнес информационной отрасли узнал о новой мере господдержки

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
— Министерством цифрового развития государственного управления РБ организована онлайн-встреча представителей IT-сообщества с оператором новой меры грантовой поддержки IT-отрасли по субсидированию до 80% расходов на интернет-маркетинг программных продуктов и IT-услуг — Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ), — говорится в сообщении профильного министерства.
Так, предприниматели, работающие в информационной отрасли, смогут получить компенсации за размещение в интернете баннерной, текстовой, видео- и аудиорекламы. При этом продвигать свои продукты можно самостоятельно на рекламных площадках партнеров программы или через аккредитованные РФРИТ маркетинговые агентства.
Отмечается, что для получения господдержки должны быть соблюдены два условия. Во-первых, рекламируемое программное обеспечение должно быть зарегистрировано в соответствующем Едином реестре российского ПО. Во-вторых, в случае рекламирования IT-услуг деятельность компании должна соответствовать присвоенному по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) коду в области информационных технологий — разработке компьютерного программного обеспечения.
Сумма кешбэка от РФРИТ составит от 100 тыс. до 1 млн рублей по одной заявке, каждая компания в течение года может получить возмещение за продвижение в интернете до 2 млн рублей.
Нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.