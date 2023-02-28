В Башкирии бизнес информационной отрасли узнал о новой мере господдержки

Так, предприниматели, работающие в информационной отрасли, смогут получить компенсации за размещение в интернете баннерной, текстовой, видео- и аудиорекламы. При этом продвигать свои продукты можно самостоятельно на рекламных площадках партнеров программы или через аккредитованные РФРИТ маркетинговые агентства.