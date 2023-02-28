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Published Сегодня, 05:05

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Updated Сегодня, 05:09

В Башкирии бизнес информационной отрасли узнал о новой мере господдержки

28 февраля 2023, 05:05
Фото: 1MI
Новую меру господдержки будут предоставлять IT-предпринимателям Башкирии, которые хотят компенсировать затраты на рекламу своих продуктов. Это стало возможным благодаря реализации в регионе нацпроекта «Цифровая экономика».

— Министерством цифрового развития государственного управления РБ организована онлайн-встреча представителей IT-сообщества с оператором новой меры грантовой поддержки IT-отрасли по субсидированию до 80% расходов на интернет-маркетинг программных продуктов и IT-услуг — Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ), — говорится в сообщении профильного министерства.

Так, предприниматели, работающие в информационной отрасли, смогут получить компенсации за размещение в интернете баннерной, текстовой, видео- и аудиорекламы. При этом продвигать свои продукты можно самостоятельно на рекламных площадках партнеров программы или через аккредитованные РФРИТ маркетинговые агентства.

Отмечается, что для получения господдержки должны быть соблюдены два условия. Во-первых, рекламируемое программное обеспечение должно быть зарегистрировано в соответствующем Едином реестре российского ПО. Во-вторых, в случае рекламирования IT-услуг деятельность компании должна соответствовать присвоенному по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) коду в области информационных технологий — разработке компьютерного программного обеспечения.

Сумма кешбэка от РФРИТ составит от 100 тыс. до 1 млн рублей по одной заявке, каждая компания в течение года может получить возмещение за продвижение в интернете до 2 млн рублей.

Нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Касается каждого#Башкортостан
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