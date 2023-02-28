В 2022 году инвестиции «Башнефти» в охрану природы превысили 6,6 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Так, в Уфе, где находится нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс «Башнефти», воздействие на атмосферный воздух снизили на 6%. В Башкирии, основном регионе добычи, полезное использование попутного нефтяного газа удалось обеспечить на уровне 96,15% (при нормативе 95%). Также «Башнефть» продолжает снижать накопление нефтесодержащих отходов, в том числе собственными силами на специализированных площадках: уровень исторически накопленных нефтешламов снизился на 54%. Как отмечают эксперты, важно, что при этом используются безопасные технологии, прошедшие государственную экологическую экспертизу.
Также компания активно занимается защитой экосистем и биоразнообразия, восполнением природных ресурсов. В минувшем году «Башнефть» выпустила более 587 тыс. мальков рыб ценных пород в водоемы Башкортостана, Татарстана и ХМАО. На территории Башкирии и ХМАО высадили более 700 тыс. саженцев хвойных пород на площади более 177 га. Отметим, что сотрудники «Башнефти» в ходе Международной акции «Сад Памяти» и республиканской экоакции «Зеленая Башкирия» высадили около 34 тыс. саженцев деревьев на площади более 8 га. Причем, участвовали не только работники, но и их семьи.
Напомним, АНК «Башнефть» — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, добывающее и перерабатывающее нефть и газ. Ключевые активы компании расположены в Республике Башкортостан. Сохранение окружающей среды — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть».