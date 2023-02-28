В 2022 году инвестиции «Башнефти» в охрану природы превысили 6,6 млрд рублей

Также компания активно занимается защитой экосистем и биоразнообразия, восполнением природных ресурсов. В минувшем году «Башнефть» выпустила более 587 тыс. мальков рыб ценных пород в водоемы Башкортостана, Татарстана и ХМАО. На территории Башкирии и ХМАО высадили более 700 тыс. саженцев хвойных пород на площади более 177 га. Отметим, что сотрудники «Башнефти» в ходе Международной акции «Сад Памяти» и республиканской экоакции «Зеленая Башкирия» высадили около 34 тыс. саженцев деревьев на площади более 8 га. Причем, участвовали не только работники, но и их семьи.