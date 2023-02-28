Уфимка показала как после уборки со снегом со двора «исчезли» и парковочные места

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:42
Читательница Mkset поделилась видео со двора дома по улице Шафиева, 31 в Уфе. женщина снимает двор и возмущается тем, что выпавший во дворе снег приезжал чистить трактор. Однако по мнению автора видео после уборки стало едва ли не хуже, чем было, так как снег сдвинули к краю дороги, лишив жителей возможности парковаться.
Управляющая компания к которой относится дом 31 по улице Шафиева — АО «УЖХ Октябрьского района ГО г. Уфа РБ». И именно управляющая компания должна освобождать дворы из снежного плена. Известны и правила по которым убирается снег — при сильных снегопадах снег сначала сдвигают к краю дорожки, а потом убирают на специально отведенные площадки. В случае непрекращающегося снегопада дворники чистят тротуары каждые три часа.
Жители помнят как до визита трактора во дворе на месте кучи снега можно было припарковать три автомобиля. После снежной уборки во дворе стало затруднительно не то чтобы припарковаться, но и даже выехать оттуда.