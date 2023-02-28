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Posted Сегодня, 03:39

Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

Уфимка показала как после уборки со снегом со двора «исчезли» и парковочные места

28 февраля 2023, 03:39
Фото: 1MI
Во дворе побывал трактор, но местные полагают, что стало только хуже.

Читательница Mkset поделилась видео со двора дома по улице Шафиева, 31 в Уфе. женщина снимает двор и возмущается тем, что выпавший во дворе снег приезжал чистить трактор. Однако по мнению автора видео после уборки стало едва ли не хуже, чем было, так как снег сдвинули к краю дороги, лишив жителей возможности парковаться.

Управляющая компания к которой относится дом 31 по улице Шафиева — АО «УЖХ Октябрьского района ГО г. Уфа РБ». И именно управляющая компания должна освобождать дворы из снежного плена. Известны и правила по которым убирается снег — при сильных снегопадах снег сначала сдвигают к краю дорожки, а потом убирают на специально отведенные площадки. В случае непрекращающегося снегопада дворники чистят тротуары каждые три часа.

Видео: Mkset.ru

Жители помнят как до визита трактора во дворе на месте кучи снега можно было припарковать три автомобиля. После снежной уборки во дворе стало затруднительно не то чтобы припарковаться, но и даже выехать оттуда.

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#Ирина Деревянчук#Город#Мощный снегопад в Башкирии: следим за происходящим в режиме реального времени#Видео
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