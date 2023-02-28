Уфимка показала как после уборки со снегом со двора «исчезли» и парковочные места

Управляющая компания к которой относится дом 31 по улице Шафиева — АО «УЖХ Октябрьского района ГО г. Уфа РБ». И именно управляющая компания должна освобождать дворы из снежного плена. Известны и правила по которым убирается снег — при сильных снегопадах снег сначала сдвигают к краю дорожки, а потом убирают на специально отведенные площадки. В случае непрекращающегося снегопада дворники чистят тротуары каждые три часа.