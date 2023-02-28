mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:19

Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:21

Updated Сегодня, 16:21

Тюрьма для детей, плохая оборка снега в Уфе и декларация доходов депутатов

Сегодня, 16:19
Главные события 28 февраля в Башкирии по версии Mkset.

В подвале уфимской мечети «Мадина» прихожанин избивал и сутками удерживал детей. Тюрьму для несовершеннолетних разоблачил сбежавший мальчик, он обратился за помощью в полицию. В здании, где на 3 и 4 этажах находится мечеть, на нижних этажах на матрасах содержали 12 мальчиков, на которых были обнаружены синяки. Некоторые дети рассказали о том, что к ним применялось физическое насилие, часть мальчиков так сильно напугана, что еще молчит.

По информации СК Башкирии, под стражу помещен иностранный гражданин, мужчина 28 лет. Так же ведомство озвучило возраст пострадавших пятерых детей, которых избивали в «медресе» — мальчикам от 6 до 12 лет.

Также высказался о «тюрьме для детей» и председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин. В разговоре с Mkset глава ДУМ РБ Айнур Биргалин, рассказал, что в распоряжении мечети «Мадина» якобы только два этажа — третий и четвертый. Ранее их на безвозмездной основе передали в пользование религиозной организации. На втором этаже здания располагается современный хостел, а на первом — кафе и офисные помещения. О наличии в здании подвальных помещений, в которых якобы удерживали детей, ему ничего неизвестно.

Мэр Уфы обрушился с критикой на работу коммунальных служб города по уборке снега. В частности сити-менеджер упомянул ситуацию, когда из-за снежных завалов в одном из дворов к месту назначения не смогла проехать карета скорой помощи. Мавлиев также отметил, что на фоне инцидента в городских службах могут пройти кадровые перестановки. При этом мэр не уточнил, кого именно они затронут.

Глава Башкирии подписал законы, освобождающие депутатов от отчетов о доходах. Согласно документам, опубликованным на портале правовой информации, правки вступят в силу уже в марте и коснутся только тех депутатов, которые исполняют свои обязанности не на постоянной основе.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Стало известно кто избивал и сутками удерживал детей в подвале уфимской мечети
Сегодня, 08:53
Кто круче? Насколько отличаются доходы чиновников в Башкортостане и Татарстане
Сегодня, 12:15
«Глубокий люкс» на окраине Уфы: что сделают с озером в Деме и почему местные против
Сегодня, 10:09
В подвале уфимской мечети «Мадина» прихожанин избивал и сутками удерживал детей
Сегодня, 06:14
Экс-чиновник Башкирии попросил главу Татарстана завершить стройку мечети Ар-Рахим
Сегодня, 09:18
Мечты сбудутся не все: как Уфу готовят к юбилею и почему выходит не так, как хотелось
26 февраля 10:51