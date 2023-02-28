Тюрьма для детей, плохая оборка снега в Уфе и декларация доходов депутатов

Также высказался о «тюрьме для детей» и председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин. В разговоре с Mkset глава ДУМ РБ Айнур Биргалин, рассказал, что в распоряжении мечети «Мадина» якобы только два этажа — третий и четвертый. Ранее их на безвозмездной основе передали в пользование религиозной организации. На втором этаже здания располагается современный хостел, а на первом — кафе и офисные помещения. О наличии в здании подвальных помещений, в которых якобы удерживали детей, ему ничего неизвестно.