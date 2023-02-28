mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Стало известно кто избивал и сутками удерживал детей в подвале уфимской мечети

28 февраля 2023, 08:53
Фото: 1MI
По версии следствия, мужчина избивал пятерых детей, доверенных ему ранее родителями.

В Уфе задержан 28-летний иностранец, обвиняемый в истязании несовершеннолетних подопечных. Ему предъявлены обвинения по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также истязание двух и более несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СК по РБ.

По версии следствия, иностранный гражданин избивал пятерых доверенных ему детей в возрасте от 6 до 12 лет. Более того, по информации СМИ, дети содержались в нечеловеческих условиях — были вынуждены спать на матрасах. Предположительно, дети содержались в одном из помещений здания, где также располагается мечеть «Мадина».

О ситуации стало известно после того, как одному из его подопечных удалось бежать. Мальчик рассказал обо всем сотрудникам полиции.

Отметим, что в комментарии Mkset глава ДУМ РБ Айнур Биргалин высказал предположение, что обвиняемый является уроженцем одной из соседних с Россией стран. Он также добавил, что в здании, где, предположительно, находились дети, мечеть занимает лишь два верхних этажа, к остальной его площади она отношения не имеет.

В настоящий момент мужчина заключен под стражу. Дети были изъяты и помещены в социальные приюты.

В подвале уфимской мечети «Мадина» прихожанин избивал и сутками удерживал детей
Узнать подробнее
По фактам избиения детей в подвале уфимской мечети «Мадина» возбуждено уголовное дело
Узнать подробнее
Председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин высказался о «тюрьме для детей» в подвале мечети
Узнать подробнее
#Азамат Нухов#Происшествия#Общество#Тюрьма для детей в подвале уфимской мечети
Подпишитесь
В подвале уфимской мечети «Мадина» прихожанин избивал и сутками удерживал детей
Сегодня, 06:14
Опять «воздушная тревога»: В МЧС прокомментировали сообщения по радио в Башкирии
Сегодня, 07:28
Мечты сбудутся не все: как Уфу готовят к юбилею и почему выходит не так, как хотелось
26 февраля 10:51
Снегопад в Башкирии: куда жаловаться на плохую уборку дорог, дворов и тротуаров
Вчера, 10:31
Столетие в небе: как в Уфе отметили вековой юбилей гражданской авиации
Вчера, 04:29