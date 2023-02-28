Стало известно кто избивал и сутками удерживал детей в подвале уфимской мечети

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
В Уфе задержан 28-летний иностранец, обвиняемый в истязании несовершеннолетних подопечных. Ему предъявлены обвинения по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также истязание двух и более несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СК по РБ.
По версии следствия, иностранный гражданин избивал пятерых доверенных ему детей в возрасте от 6 до 12 лет. Более того, по информации СМИ, дети содержались в нечеловеческих условиях — были вынуждены спать на матрасах. Предположительно, дети содержались в одном из помещений здания, где также располагается мечеть «Мадина».
О ситуации стало известно после того, как одному из его подопечных удалось бежать. Мальчик рассказал обо всем сотрудникам полиции.
Отметим, что в комментарии Mkset глава ДУМ РБ Айнур Биргалин высказал предположение, что обвиняемый является уроженцем одной из соседних с Россией стран. Он также добавил, что в здании, где, предположительно, находились дети, мечеть занимает лишь два верхних этажа, к остальной его площади она отношения не имеет.
В настоящий момент мужчина заключен под стражу. Дети были изъяты и помещены в социальные приюты.