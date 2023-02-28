Стало известно кто избивал и сутками удерживал детей в подвале уфимской мечети

Отметим, что в комментарии Mkset глава ДУМ РБ Айнур Биргалин высказал предположение, что обвиняемый является уроженцем одной из соседних с Россией стран. Он также добавил, что в здании, где, предположительно, находились дети, мечеть занимает лишь два верхних этажа, к остальной его площади она отношения не имеет.