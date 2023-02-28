Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в первый день весны

Синоптики Башкирии рассказали, что в первый день весны ожидаются метель, усиление ветра до 17 м/с, на дорогах ухудшение видимости до 1-2 километра, а также снежный накат и гололедица. Температура воздуха ночью составит -5…-10 градусов, а днем -3…-8 градусов.