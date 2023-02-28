Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в первый день весны

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Синоптики Башкирии рассказали, что в первый день весны ожидаются метель, усиление ветра до 17 м/с, на дорогах ухудшение видимости до 1-2 километра, а также снежный накат и гололедица. Температура воздуха ночью составит -5…-10 градусов, а днем -3…-8 градусов.
Кроме того, в последующие два дня погода существенно не изменится. На территории республики ожидается небольшой снег, температура воздуха ночью составит -10…-15 градусов, а днем -5…-10.
Напомним, что в понедельник в Уфе и в Башкирии произошел снежный коллапс. В связи с непогодой ограничивалось движения на трассах, а в столице — 10-балльные пробки.