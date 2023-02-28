С 23 по 26 февраля в Уфе выпало около 38 сантиметров снега и это еще не конец

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Updated Сегодня, 03:54
Снегопад без устали «трудившийся» все длинные выходные подарил Уфе около 38 сантиметров снега. Такой информацией поделился мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев и пообещал, что в ночь с понедельника на вторник коммунальщики будут трудиться в авральном режиме, на линию выведут более 300 единиц коммунальной техники.
— К большому сожалению, не все руководители муниципальных учреждений подошли ответственно: не обеспечили своевременный выход техники. В ночь усиливаемся, привлекаем дополнительную технику — написал вечером понедельника мэр.
Стоит отметить, что утром вторника 28 января даже в 8:47 минут, пробки не превышали 7 баллов, тогда как утром понедельника 27 февраля они достигли максимального показателя в 10 баллов.
Предупредил Ратмир Мавлиев и о том, что в связи с потеплением растет риск схода снега с крыш. Город займется и этим вопросом, но и жителей попросили проявить внимательность и осторожность. Сегодня, 28 февраля в мэрии состоится оперативное совещание, где наверняка прозвучат новые цифры и снова поднимутся «снежные» вопросы.