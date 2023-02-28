С 23 по 26 февраля в Уфе выпало около 38 сантиметров снега и это еще не конец

Предупредил Ратмир Мавлиев и о том, что в связи с потеплением растет риск схода снега с крыш. Город займется и этим вопросом, но и жителей попросили проявить внимательность и осторожность. Сегодня, 28 февраля в мэрии состоится оперативное совещание, где наверняка прозвучат новые цифры и снова поднимутся «снежные» вопросы.