РЭО создает экологически чистый парк в Новосибирской области

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Как сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, резиденты парка получат меры поддержки инвестиционных проектов в области обращения твердых коммунальных отходов, а также производства продукции из вторичного сырья. Финансирование проекта может быть обеспечено с помощью зеленых облигаций РЭО. Организации, такие как ООО «ТАЙГЕР-Сибирь», ООО «Пластиндустрия», ООО «Гофра коллектинг», ООО «ТБО», ООО «Демеркуризация», уже проявили интерес к резидентству на территории экопарка, пишет atas.info.
Указанные организации сейчас занимаются предпроектными исследованиями и сбором информации для проектирования производственных объектов. Резиденты парка могут осуществлять утилизацию, обработку, обезвреживание отходов и производство промышленной продукции с использованием вторичного сырья. Для того чтобы стать резидентом экопромышленного парка, компаниям необходимо заключить договор аренды земельного участка с управляющей компанией ООО «Экологический цифровой оператор».
Помимо поддержки РЭО, резиденты экопарка имеют возможность получать льготы и другие меры государственной поддержки на местном и федеральном уровнях. Парк будет запущен в следующем году. Всего до конца 2024 года планируется построить восемь экопромышленных парков в разных регионах России, включая Краснодарский, Приморский и Ставропольский края, а также Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Новосибирскую и Челябинскую области.