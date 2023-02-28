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Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Против властей Уфы возбуждено уголовное дело из-за не расселенных аварийных домов

28 февраля 2023, 05:28
Фото: 1MI
Должностные лица мэрии и МБУ «Служба сноса и расселения» не смущались наличием угрозы жизням жителей этих домов.

Расселение, а точнее не расселение жителей аварийных домов в Уфе по улицам Черниковской, Шота Руставели, Лесозаводской, Ахметова, Судоремонтной и другим стали предметом уголовного дела, которое возбуждено по требованию прокуратуры после проверки хода расселения домов, изношенных почти на 80%.

В ходе проверки выяснили, что вопреки имеющейся обязанности, сотрудники городской администрации жителей столь изношенных домов не спешили расселять, сносить или же реконструировать. Причем должные меры реагирования городом не принимались вопреки имеющейся угрозе вреда и здоровью и жизни жильцов этих домов.

Так после проверки надзорного ведомства следствие возбудило уголовное дело по статье халатность, ход же расследования будет контролировать прокуратура.

Уточняется, что расселением должны были заниматься некие должностные лица мэрии и МБУ, однако в отношении каких лиц возбуждено дело не уточняется.

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#Ирина Деревянчук#Город
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