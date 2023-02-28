Против властей Уфы возбуждено уголовное дело из-за не расселенных аварийных домов

Расселение, а точнее не расселение жителей аварийных домов в Уфе по улицам Черниковской, Шота Руставели, Лесозаводской, Ахметова, Судоремонтной и другим стали предметом уголовного дела, которое возбуждено по требованию прокуратуры после проверки хода расселения домов, изношенных почти на 80%.