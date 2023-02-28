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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Опять «воздушная тревога»: В МЧС прокомментировали сообщения по радио в Башкирии

28 февраля 2023, 07:28
Фото: 1MI

В Башкирии по радио снова прозвучали сообщения об угрозе ракетного удара

Жителям рассказали, что радиоэфир вновь взлома злопыхатели.

Жителей Башкирии вновь напугали сообщения, которые прервали радиоэфир «Дорожного радио» как и на прошлой неделе женский голос на фоне сирен сообщил «Внимание! Угроза ракетного удара!».

В пресс-службе МЧС по Башкирии пояснили, что произошел инцидент в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги.

— МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности! — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее граждан информировали о том, что в случае, если сирены будут оповещать граждан о реальной опасности, сигнал «Внимание всем!» будет длительностью до 5 минут. После чего незамедлительно необходимо включить телевизор или радиоприемник, посредством теле и радиовещания население оповестят о сложившейся ситуации и о порядке дальнейших действий.

Видео: телеграм-канал @UFA_RB
«Угроза ракетного удара»: уфимцев напугало сообщение по радио
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#Видео#Ирина Деревянчук
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