Опять «воздушная тревога»: В МЧС прокомментировали сообщения по радио в Башкирии

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Жителей Башкирии вновь напугали сообщения, которые прервали радиоэфир «Дорожного радио» как и на прошлой неделе женский голос на фоне сирен сообщил «Внимание! Угроза ракетного удара!».
В пресс-службе МЧС по Башкирии пояснили, что произошел инцидент в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги.
— МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности! — сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее граждан информировали о том, что в случае, если сирены будут оповещать граждан о реальной опасности, сигнал «Внимание всем!» будет длительностью до 5 минут. После чего незамедлительно необходимо включить телевизор или радиоприемник, посредством теле и радиовещания население оповестят о сложившейся ситуации и о порядке дальнейших действий.