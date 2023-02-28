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ОМК поддержала турнир по зимней рыбалке в Благовещенске

28 февраля 2023, 09:14
Фото: ОМК
В затоне реки Белой в Благовещенске прошел фестиваль зимней рыбалки, который собрал 64 участника из Уфы, Бирска, а также из сел Богородское, Николаевка и Новонадеждино.

Призеров турнира определили по весу улова. Организаторы турнира наградили победителей в номинациях «За самую большую рыбу» и «За самую маленькую рыбу». Самая маленькая рыбка, попавшаяся на крючок в этот день, весила 38 граммов, а общий вес пойманной на фестивале рыбы — более 14 кг. Самым молодым участником турнира стал 12-летний Георгий Попович. Звание «Ветеран рыбалки» и заслуженную награду получил почетный председатель совета ветеранов благовещенского завода Объединенной металлургической компании, 82-летний Ким Миргаязов.

— Я не пропустил ни одного фестиваля зимней рыбалки в Благовещенске. И сейчас одиннадцать заслуженных рыболовных наград украшают мой дом, — рассказал Ким Миргаязов. — Погода выдалась ветреная и снежная. Рыбка в такую погоду клюет неохотно, но участники фестиваля не унывали, старались ее заманить вкусной подкормкой. На льду у каждого рыбака свои секреты. Мой главный секрет — не торопиться и не суетиться, и тогда улов порадует.

Ким МиргаязовКим Миргаязов
Самый юный рыбак - 12-летний Георгий ПоповичСамый юный рыбак - 12-летний Георгий Попович
Фото: ОМК
Ким МиргаязовКим Миргаязов
Самый юный рыбак - 12-летний Георгий ПоповичСамый юный рыбак - 12-летний Георгий Попович
Фото: ОМК

Партнером соревнований по подледному лову рыбы в 11-й раз стал завод Объединенной металлургической компании в Благовещенске, обеспечив призовой фонт фестиваля. Управляющий директор предприятия Андрей Доценко поприветствовал рыбаков-спортсменов и отметил, что в будущем планируется расширить формат и географию фестиваля.

Партнером соревнований по подледному лову рыбы в 11-й раз стал завод Объединенной металлургической компании в Благовещенске, обеспечив призовой фонт фестиваля. Управляющий директор предприятия Андрей Доценко поприветствовал рыбаков-спортсменов и отметил, что в будущем планируется расширить формат и географию фестиваля.

#Общество#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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