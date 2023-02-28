ОМК поддержала турнир по зимней рыбалке в Благовещенске

— Я не пропустил ни одного фестиваля зимней рыбалки в Благовещенске. И сейчас одиннадцать заслуженных рыболовных наград украшают мой дом, — рассказал Ким Миргаязов. — Погода выдалась ветреная и снежная. Рыбка в такую погоду клюет неохотно, но участники фестиваля не унывали, старались ее заманить вкусной подкормкой. На льду у каждого рыбака свои секреты. Мой главный секрет — не торопиться и не суетиться, и тогда улов порадует.