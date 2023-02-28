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Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Новое уголовное производство открыли в связи с ДТП с 41 авто в Новгородской области

Сегодня, 08:57
Второе уголовное производство было возбуждено по факту аварии на трассе М-11 в Новгородской области с участием 41 авто. Известно, что в результате столкновения один человек погиб и 14 получили травмы.

Данные предоставило ТАСС, которое ссылается на информацию от регионального УМВД.

Сообщается, что следственные органы возбудили уголовное дело в рамках ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), пишет Russian.rt.com.

Представители пресс-службы местного УГИБДД ранее рассказали, что в ДТП участвовала 41 машина, а количество получивших травмы граждан выросло до 14.

Пятеро человек находятся в стационарах с сотрясением мозга, четверо из них — дети.



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