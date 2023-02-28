Новое уголовное производство открыли в связи с ДТП с 41 авто в Новгородской области

Второе уголовное производство было возбуждено по факту аварии на трассе М-11 в Новгородской области с участием 41 авто. Известно, что в результате столкновения один человек погиб и 14 получили травмы.