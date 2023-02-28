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Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Новая группа добровольцев из Башкирии отправилась в зону проведения спецоперации

28 февраля 2023, 05:33
Фото: 1MI
В добровольческий отряд вошли жители Благоварского района

Добровольческую группу военнослужащих проводили в зону СВО в Благоварском районе республики. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал глава районной администрации Марат Юсупов.

Как сообщил Юсупов, в начале уроженцы муниципалитета пройдут курс подготовки в учебном центре, после чего отправятся в зону проведения спецоперации. Свое решение принять участие в СВО граждане объяснили нежеланием «стоять в стороне».

«Мы верим в вас!» — подытожил Юсупов.

#Общество#Азамат Нухов
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