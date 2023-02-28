Новая группа добровольцев из Башкирии отправилась в зону проведения спецоперации

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Добровольческую группу военнослужащих проводили в зону СВО в Благоварском районе республики. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал глава районной администрации Марат Юсупов.
Как сообщил Юсупов, в начале уроженцы муниципалитета пройдут курс подготовки в учебном центре, после чего отправятся в зону проведения спецоперации. Свое решение принять участие в СВО граждане объяснили нежеланием «стоять в стороне».
«Мы верим в вас!» — подытожил Юсупов.