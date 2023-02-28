«Никого не убивали»: Что произошло в здании уфимской мечети, где избивали детей

Posted Сегодня, 19:45
Published Сегодня, 19:45
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
Громкий скандал разразился в Уфе после появления в сети информации о том, что в одном здании с мечетью в нечеловеческих условиях содержат и истязают детей. Сообщение о том, что в медресе при одной из уфимских мечетей избивают учеников распространилось по соцсетям утром 28 февраля. Как утверждается в тексте, детей якобы содержали в подвальном помещении мечети, спали они на матрасах, а «наставник» учеников якобы на регулярной основе избивал их.
Несколькими часами позднее в пресс-службе СК по РБ сообщили о задержании 28-летнего иностранца, якобы причастного к избиению детей. По данным пресс-релиза, один из воспитанников сбежал и рассказал о ситуации сотрудникам полиции. По словам главы ДУМ РБ Айнура Биргалина, задержанный мог являться гражданином Таджикистана. По информации ведомства, рукоприкладству со стороны взрослого подверглись пятеро его подопечных. В настояший момент сам он заключен под стражу, а дети переданы в приюты и родителям.
Mkset решил выяснить, что на самом деле происходит в мечети «Мадина» в микрорайоне Инорс.
Мечеть располагается по адресу улица Фронтовых бригад 10 корпус 25в отдаленном районе Уфы. Неприметное здание находится на удалении от жилых домов, среди коммерческой застройки и автобусной парковки. Над самим домом возвышается золотистая башенка с полумесяцем — минарет, с которого верующих призывают к молитве. На здании шрифтом, имитирующим арабскую вязь, под полумесяцем выведено название мечети — «Мадина».
При входе в здание посетителей сразу встречает лестница — слева на цокольный этаж, справа — сразу на второй. Цокольный этаж — темное помещение, напоминающее захламленные казематы: коробки, строительный мусор, настойчивое жужжание электрощита. Едва ли здесь уместилась бы целая группа детей, а их, по разным сведениям, было до 12 человек. Да и на подвал, который по сообщениям СМИ стал «тюрьмой для детей», это не похоже.
На втором этаже, прямо на лестничной клетке расположился небольшой магазин, где судя по ассортименту в витрине, продаются товары для дома и красоты. На двери висит объявление о том, что на этаже ведутся ремонтные работы. Вероятно, что именно здесь в одном из помещений и располагалось учебное заведение с альтернативными методами воспитания.
У мечети нас встретил Абдул Алим Хазрат, обеспокоенный тем, что из-за того, что история с детьми тенью легла на мечеть.
— Здание снаружи оформлено в едином стиле, из-за чего может показаться, что это все и есть мечеть, хотя на самом деле здесь есть организации, к которым она не имеет отношения, — рассказывает священнослужитель мечети Абдул Алим Хазрат.
В самой мечети нас встретил владелец и руководитель группы компаний «Башстройдеталь», а по совместительству владелец здания Айрат Юлмухаметов.
На вопрос о том, что здесь думают о произошедшем, он отвечает, что к мечети это не имеет никакого отношения. Мечеть здесь — это третий и четвертый этаж, сдается Духовным управлением мусульман. Оказалось, что в здании, вопреки растиражированной СМИ информации нет подвала. По его словам, некий мужчина, предположительно, выходец из Таджикистана, снимал здесь комнату, где проводил с детьми занятия — обучал их чтению Корана.
— Человек снял в аренду законно, обучал наверное тоже законно. Сам он таджик и обучал детей из Таджикистана. Никого не убивали — никого не мучили. Я сдаю в аренду, он вносит деньги официально. Мне самое главное, чтобы взрывов не было, чтобы пожарная безопасность не нарушалась. Что у него в голове, я не спрашивал, на это есть ФСБ — рассказывает Юлмухаметов.
Владелец здания настаивает на том, что выяснением обстоятельств инцидента должны заниматься в следственном управлении, а также обязательно наказать преступника, если тот виновен.
— Наша мечеть здесь существует уже девять лет. Здесь мы читаем намазы, никахи, проводим, обряд именаречения — много хороших вещей делаем. Наша мечеть полностью подконтрольна Министерству юстиции и ФСБ, — рассказывает владелец.
С корреспондентов Mkset поговорил и Абдул Алим Хазрат мечети «Мадина». По его словам, ранее в здании проходили следственные действия, настаивая на том, что они проходили только на втором этаже, не имеющем отношения к мечети. Действия проводились, на втором этаже, в помещениях на которые указал мальчик, которому удалось сбежать.
Священнослужитель не скрывает своего разочарования в том, что в эту историю оказалась втянута мечеть, подразумевая здесь пресловутый подвал, медресе и якобы то, что задержанный был одним из прихожан.
Говоря об этнической принадлежности задержанного, Абдул Алим Хазрат отмечает, что в мечети есть прихожане самых разных национальностей: татары, башкиры, узбеки, таджики, русские.
— Мы не делим людей по нации, и все обряды проводим одинаково для всех, — рассказывает Абдул Алим Хазрат.
По информации ряда СМИ, насилие над детьми якобы совершались в медресе при мечети. Однако, по словам Абдула Алим Хазрата, медресе здесь никогда не было, но по выходным для желающих здесь проводятся курсы по основам Ислама и чтению Корана и на этом всё. Полноценной образовательной деятельности мечеть не ведет.
Комментируя методы воспитания, которые практиковал задержанный в отношении своих подопечных, Хазрат коротко резюмирует: «обучение должно вестись через поощрение, а не через наказания или какие-то ограничения».