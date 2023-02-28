«Никого не убивали»: Что произошло в здании уфимской мечети, где избивали детей

Громкий скандал разразился в Уфе после появления в сети информации о том, что в одном здании с мечетью в нечеловеческих условиях содержат и истязают детей. Сообщение о том, что в медресе при одной из уфимских мечетей избивают учеников распространилось по соцсетям утром 28 февраля. Как утверждается в тексте, детей якобы содержали в подвальном помещении мечети, спали они на матрасах, а «наставник» учеников якобы на регулярной основе избивал их.