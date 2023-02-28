Мэр Уфы обрушился с критикой на работу коммунальных служб города по уборке снега

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в ходе оперативного совещания в администрации жестко раскритиковал работу по уборке снега в Уфе. В частности сити-менеджер упомянул ситуацию, когда из-за снежных завалов в одном из дворов к месту назначения не смогла проехать карета скорой помощи.
«Скорая застряла во дворе. Это же нонсенс! Когда такое было, где это видано? Более того, меня смутил тот факт, что в этом же доме находится УЖХ, — прокомментировал Мавлиев.
В ходе совещания в уфимской мэрии данные о качестве проводимых в городе снегоуборочных мероприятий озвучил глава Центра общественной безопасности Александр Овчинников. По его словам, проводимых мероприятий недостаточно для качественной уборки снега. Примечательно, что данные об уборке снега в городе Овчинников озвучил сразу после главы УЖХ, отчитывавшегося о проведенных работах. Мэр, в свою очередь, отметил, что доказательств проведенных работ так и не увидел.
«Если у вас не хватает времени, вы сами лопату берите в руки, выходите и организовывайте эту работу. Вы должны понимать всю ответственность, которая лежит на ваших плечах. Вы не забывайте, за что вы отвечаете: за судьбы людей, за жизни людей, за их комфортное и безопасное проживание, — высказался сити-менеджер.
Мавлиев также отметил, что на фоне инцидента в городских службах могут пройти кадровые перестановки. При этом мэр не уточнил, кого именно они затронут.
Одно кадровое решение я уже принял. Там, где люди не хотят работать, я никого заставлять не собираюсь. Либо работайте, либо как говорится шинельки собираем и занимаемся чем-то другим», — высказался Ратмир Мавлиев.
Отметим, что по данным мэрии, за 27 февраля в Уфе выпало 14 см осадков. Вывезено 18 тысяч кубометров снега. Ранее мэр города заявил, что высота снега, выпавшего в Уфе в период с 23 по 26 февраля, составила около 38 см.