Мэр Уфы обрушился с критикой на работу коммунальных служб города по уборке снега

В ходе совещания в уфимской мэрии данные о качестве проводимых в городе снегоуборочных мероприятий озвучил глава Центра общественной безопасности Александр Овчинников. По его словам, проводимых мероприятий недостаточно для качественной уборки снега. Примечательно, что данные об уборке снега в городе Овчинников озвучил сразу после главы УЖХ, отчитывавшегося о проведенных работах. Мэр, в свою очередь, отметил, что доказательств проведенных работ так и не увидел.