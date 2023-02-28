Кто круче? Насколько отличаются доходы чиновников в Башкортостане и Татарстане

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Декларационная кампания пока не стартовала, но как знать, может быть, ее и вовсе отменят. Напомним, что в конце прошлого года Владимир Путин освободил от подачи сведений о доходах военнослужащих и сотрудников различных ведомств, направленных по работе на новые территории. Формально остальные чиновники не освобождены от подачи деклараций и обязаны отчитаться о доходах до 1 апреля. Однако в последнем пункте президентского указа говорится, что с 24 февраля публикация сведений о доходах на официальных сайтах ведомств и предоставление этих данных СМИ не осуществляется. Поэтому будем сравниваем те цифры, которые есть на данный момент.
Накануне мы сложили доходы членов правительства Башкирии (последние декларации о доходах опубликованы за 2021 год): премьер-министра, его заместителей и министров. Получилось, что суммарно они отчитались о полученных 120 млн рублей доходов. Отметим, что в эту сумму вошли не только зарплаты, которые чиновники получают из бюджета, но и иные деньги — полученные, к примеру, от продажи имущества или по наследству.
Кабмин Татарстана, а также премьер и вице-премьеры за тот же год отчитались о доходов на общую сумму 158 млн рублей. При этом сведения о доходах министра промышленности и торговли (на тот момент — Альберта Каримова) недоступны.
В Татарстане в 2021 году было 17 министров и пять вице-премьеров. В Башкирии на тот момент было столько же министров (18-й по счету появился в 2022 году после переименования Госкомитета по туризму в министерство) и восемь вице-премьеров, четверо из которых одновременно занимают министерское кресло. Впрочем, как видно, на их зарплате дополнительная нагрузка не сильно сказывается.
Все кроме одного министры Татарстана за 2021 год отчитались о совокупном доходе в 118 млн рублей, министры Башкирии (включая и тех, кто одновременно являлись замами премьер-министра), задекларировали около 85 млн. Вице-премьеры Татарстана получили годовой доход в 40 млн рублей, четыре вице-премьера (те, что не являлись еще и министрами) в Башкирии — 5 млн.
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров за 2021 год получил 5,7 млн рублей дохода, следует из его декларации. Его коллега из Татарстана Алексей Песошин 7,25 млн рублей.
В сумму доходов башкирских чиновников доходы министров строительства и ЖКХ попали не полностью, а лишь за первый месяц. Оба попали под следствие и затем в качестве подозреваемых, а затем стали подсудимыми — поэтому уже третий год лишены права работать.
Татарстанский Кабмин несколько отличается: в нем, например, нет министерства внешнеэкономических связей, нет отдельного Минторга, а есть Минпромторг. Вместо двух министерств — ЖКХ, строительства и архитектуры — министерство строительства, архитектуры и ЖКХ. Зато отдельно существуют министерство спорта и министерство по делам молодежи (в Башкирии — Минспорта и молодежной политики). А также есть министерство юстиции.
Своей зарплатой коллегам из Татарстана не уступает только министр лесного хозяйства Башкирии, который в 2021 году отчитался о 7 млн рублей дохода (у его коллеги из соседней республики — 6,1 млн) и министр транспорта (в Башкирии — 20 млн, в Татарстане — 4,2 млн).
С точки зрения территории Башкирия имеет большую территорию и пока еще опережает соседей по численности населения. Формально — в регионе число налогоплательщиков выше, следовательно, зарплаты чиновников в регионе могут финансироваться в большем объеме. Однако по официальным статистическим данным зарплаты в Башкирии чувствительно ниже, чем у соседей.
Например, средняя заработная плата в Татарстане по итогам 10 месяцев прошлого года составила 50 287 рублей, а в Башкирии — 46 979 рублей. То же самое и с пенсиями: в декабре 2022 года средний размер этой выплаты в Башкирии составил 18 070 рублей, а в Татарстане — 19 400.
Процент населения с доходами ниже прожиточного минимума в Башкирии был выше, чем в соседней республике. Реальные денежные доходы населения, как и потребительские расходы, в Татарстане росли быстрее, чем в Башкирии.
Ранее экономисты объясняли «бедность» (относительную — в ряде российских регионов положение еще хуже) тем, что большинство населения живет в сельской местности, где доходы ниже. При этом парадоксально, что объем производства сельхозпродукции в Татарстане, где процент деревенских жителей ниже, — больше.
То есть получается, что соседняя республика прост в целом богаче. Это может свидетельствовать о более эффективной работе местных чиновников. За что они, вероятно, и получают более высокие зарплаты.