Кто круче? Насколько отличаются доходы чиновников в Башкортостане и Татарстане

Декларационная кампания пока не стартовала, но как знать, может быть, ее и вовсе отменят. Напомним, что в конце прошлого года Владимир Путин освободил от подачи сведений о доходах военнослужащих и сотрудников различных ведомств, направленных по работе на новые территории. Формально остальные чиновники не освобождены от подачи деклараций и обязаны отчитаться о доходах до 1 апреля. Однако в последнем пункте президентского указа говорится, что с 24 февраля публикация сведений о доходах на официальных сайтах ведомств и предоставление этих данных СМИ не осуществляется. Поэтому будем сравниваем те цифры, которые есть на данный момент.