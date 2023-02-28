Китайский телеканал CGTN экранизировал теракт на “Северных потоках”

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Перед показом ролика журналисты напомнили, что американские политики неоднократно заявляли, что “Северные потоки” перестанут существовать, если российские войска войдут на территорию Украины. Организаторами теракта называются Соединённые Штаты и Норвегия. Также в видео говорится, что диверсия готовилась более 6 месяцев, пишет газета “Известия”.
CGTN напомнил, что примерно за 190 днейдо взрыва в Норвегии работала американская спецгруппа, которую возглавлял советники по нацбезопасности Джейк Салливан. Он проводил секретные переговоры с норвежцами для определения места для внедрения взрывчатки.
После окончания переговоров в Северную Европу пришёл американский авианосец, для участия в совместных учениях НАТО Baltops 2022. В ходе учений самолёты с этого авианосца постоянно летали над местом будущего взрыва. При этом они опускались довольно низко.
Затем прибыла группа американских специалистов, их приезд не афишировался и они носили гражданскую одежду. Водолазы провели глубоководное погружение на месте будущих взрывов. Журналисты предполагают, что именно тогда, на глубине более 80 метров, были установлены взрывные устройства. Операция длилась свыше 6 часов.
В день диверсии вертолёты армии США кружили над этим местом, позже был сброшен акустический буй, активировавший взрывчатку.
Сообщается, что авторы ролика сделали его на основе расследования американского журналиста Сеймура Херша. Он писал, что именно США были инициаторами теракта на “Северных потоках”, а исполнителем выступила Норвегия. Целью диверсии было принуждение Германии к оказанию военной и финансовой помощи киевскому режиму.