«Глубокий люкс» на окраине Уфы: что сделают с озером в Деме и почему местные против

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
На окраине Уфы, прямо на въезде в Демский район, в километре от железнодорожных путей и в паре километров от ближайшей жилой застройки в самой Деме и буквально напротив микрорайона «Яркий», впритык к садовым товариществам есть карьер. Искусственное озеро известное как «Демский карьер» или же озеро «Глубокое» известно всем демчанам и многим уфимцам. Пляж входит, или уже входил, в один из официальных пляжей Уфы и особой популярностью пользуется у тех, кто выбирает бюджетный отдых рядом с домом.
В начале января на сайте пресс-службы правительства Башкирии появилось сообщение о включении в перечень приоритетных инвестиционного проекта светской львицы и бизнес-вумен Евгении Машко, которая планирует на «пролетарском» озере создать «Круглогодичный оздоровительный центр отдыха „Millennium Park Resort“.
Если летом 2022 года посетители озера «Глубокое» видели на пляже собственно озеро, детскую и спортивную площадки, мангальные зоны, пару кабинок для переодевания и биотуалеты, то в будущем, если проект будет реализован, увидят совсем иную картину. Если конечно вообще смогут туда попасть.
Если Демский карьер превратится в круглогодичный Resort, то появится там этно-деревня, банкетные залы, конюшня, глэмпинги (домики для отдыха без фундамента), выставочный зал и банный комплекс. В перспективе на территории центра будет круглогодично работать бассейн с подогревом, конюшню и терапевтические центры, которые будут заниматься ипо- и апитерапией. Эта новость появилась еще 12 января, а через неделю 19 января о планах на озеро рассказал и новый глава Демского района Антон Тарасов.
— Есть ещё вопросы, которые надо решить. В основном, они касаются инженерных коммуникаций. Нами проект поддержан, будем оказывать полное содействие в его реализации — написал тогда Антон Тарасов и получил шквал комментариев об благодарных за столь своевременную инициативу жителей района.
Динара Г. в первом же комментарии поинтересовалась «И кто будет посещать этот центр??? Мажоры??? Тут ценник на пляж то был норм так, да!!! А сейчас и это наше болото хотят превратить в пафос для богатых!!!» — вслед за вопросом возмутилась женщина. С ее опасениями согласились и другие.
Оксана Л. в комментариях была сдержанней.
— А где можно ознакомится с проектом? И учитывая тот момент, что будет застройка единственного места отдыха жителей Демы, планируете ли Вы проводить публичные слушания по данному проекту? Чтобы жители Демы могли участвовать и высказать своё мнение — задала вопрос демчанка, однако ответа на него не получила, ни от Антона Тарасова, ни от работников администрации района.
Возможно отсутствие ответа на вопрос оказалось неслучайным. 3 февраля нынешнего года премьер-министр Башкирии Андрей Назаров продлил действие в Башкирии моратория на проведение общественных слушаний, на которых раньше перед тем как на том или ином участке земли планировалось возведение значимых для общества объектов, высказывали свое мнение граждане.
Ирина Н. как и прочие комментаторы новости не обрадовалась.
— Новость, уверена, для многих жителей Демы отнюдь не радостная! Ведь для нас, жителей этого микрорайона это единственное место для отдыха с семьей на природе в шаговой доступности, не каждый может позволить себе ездить на море или отдыхать вот на таких базах отдыха, кемпингами и глемпингами! Для кого это строят?
Для тех, кому этот отдых будет по карману, для мажоров! Найдите им другое место, что отдых за границей наскучил? — предположила женщина и получила 31 поддерживающий лайк.
Татьяна М. также напомнила в комментариях новому главе района о том, что озеро «Глубокое» или же как привыкли говорить демчане «Карьер» — «это единственное место куда можно было доехать с детьми летом отдохнуть доступно пока муж в рейсе».
— Мы там провели всё лето на платном пляжу. Зачем сейчас там открывать центр??? Где обычные жители, мамы с детьми должны проводить летние дни? — вопрошает она
Эльмира Л. считает, что «обычные демчане однозначно не смогут там отдыхать, будет просто не по карману».
— Жаль, хорошее место было для семейного отдыха, — печально резюмирует жительница района.
Марина А. в комментарии помимо недовольства задала и конструктивный вопрос — Вы весь берег планируете отобрать у демчан или же все-таки взыграет справедливость и нам чуток останется??? — поинтересовалась она.
— Какую сторону застраивать собираетесь? Пожелание: оставьте этот последний уголок с водоемом в покое, пожалуйста. Люди там сады покупали, рассчитывая на это озеро, да и демчанам безлошадным легко добраться — взывает женщина и получает 21 лайк от одобряющих ее комментарий. Ответа на конкретный вопрос под комментарием нет. К слову на отсутствие обратной связи под столь взволновавшим жителей района еще обратят внимание другие комментаторы.
Ольга Т. без стеснения называет «замечательную новость» от Антона Тарасова «подставой» и пишет следующее — «Да уж, всё не для простых людей))) и до нашего карьера добрались))), а название то какое, будем теперь Машко обогащать))) Не ожидали от вас, Антон Тарасов, такой подставы».
Людмила Г. возмутилась не только грядущим перевоплощением Карьера, но и тем, что называться комплекс будет на иностранном языке.
— А почему название на английском? Инвесторы — иностранцы? Парк нового тысячелетия, ну надо же! Повезло нам. Прощай, родной карьер. Пожалуйста, осветите планы застройки этого грандиозного парка — попросила женщина, но ожидаемо никакого ответа не получила.
Лариса И. перспективой как и прочие не была обрадована.
— Очень невеселая инфа, Учитывая, что все что начинают строить возле Демы — к хорошему ничто не приводит. Возле леса, на ягодных полянах нарыли какой-то котлован с водой, который уже лет 5 стоит без толку — вот на нем и стройте ваш кемпинг-глемпинг… В Серебряном Ручье со стороны Романовки — проложили дорогу- хорошо. Но… всё поле завалили кучами мусора, нарыли горы земли, завалили естественные ручьи, где кстати гнездились птицы -бекасы… А эта огромная гора посередине поля (там где велосипедная дорожка)… все ягодные места завалили… огромный длинный забор понаставили — лыжникам даже проходу нет. Короче, везде, где побывала нога или рука «строителя» — остаётся исковерканная природа, кучи грязи и мусора. И здесь будет тоже самое. Жаль, очень жаль наш последний островок природы — ведь там и лес, и поляны с цветами и естественные водоёмы (+ старица.) Ничего хорошего демчанам это не принесет — подробно высказалась жительница района.
Катерина А. начала свой комментарий с позитива и написала, что «очень хорошо, что Дема будет развиваться и не надо будет ездить на всякие Ижевске термы и т. д.». Однако вслед за радостью о развитии района последовала и просьба узнать мнение и финансовые возможности жителей района.
— Убедительная просьбы прежде, чем давать добро и продавать Демское озеро спросите у демцев, как часто они летом с семьёй ходят на это озеро и смогут ли они потянуть поход в этот центр. Некоторые демцы у кого машин нет ходят на это озёро летом отдыхать и довольно часто, мамочки с детьми например. Оставьте возможность семьям отдыхать бесплатно или хотя бы оплатив за частный пляж, оставьте часть пляжа как есть. Не отдавайте все озеро!!! Я вот помню как мы классом ходили осенью до карьера и там проводились всякие эстафеты, было очень здорово посреди города оказаться в лесу рядом с озером, потом мы семьёй по велодорожке иногда доходили до озера и устраивали пикник. Сейчас вы все перекроете и заломите цену. А лучше чтобы мы не додумывали как и что, выставите план этого центра, может мы посмотрим и все будем рады — разъяснила свою позицию демчанка.
Под «закат» гнева и критики прочитавших пост главы района Марина А. обратилась лично к Антону Тарасову.
— Уважаемый Глава! Хоть один комментарий от Вас последует?
Ваша «замечательная» новость прокомментирована многими демчанами. А где обратная связь от Вас? Выходите на диалог уже! Или так и будете в бункере прятаться?
И если в сам Антон Тарасов на вопросы демчан отвечать не стал, то Евгения Машко на телефонный звонок корреспондента Mkset ответила и искренне удивилась тем, что демчане возмущаются будущим озера не зная броду.
Бизнес-вумен заверила, что все то, что было доступно жителям района и города в прошлом году также будет доступно и в нынешнем году и в последующие годы. От редакции отметим, что в прошлом и предыдущих годах вход на озеро был платным, но бюджетным в районе 150 рублей с человека.
Возмутилась Евгения Машко и тем, что демчане подняли волну негодования даже не зная где именно относительно озера разместится «Millennium Park Resort» и не попытались получить информации у местной администрации. Однако, как мы писали выше, демчанки неоднократно пытались выяснить у Тарасова подробности, но ни один из комментариев так и не получил ответа. Возможно в недовольстве горожан и заблаговременном негативе есть и вина администрации, которая не посчитала нужным прокомментировать шквал негатива, который при разъяснении мог быть исчерпан.