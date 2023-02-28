«Глубокий люкс» на окраине Уфы: что сделают с озером в Деме и почему местные против

На окраине Уфы, прямо на въезде в Демский район, в километре от железнодорожных путей и в паре километров от ближайшей жилой застройки в самой Деме и буквально напротив микрорайона «Яркий», впритык к садовым товариществам есть карьер. Искусственное озеро известное как «Демский карьер» или же озеро «Глубокое» известно всем демчанам и многим уфимцам. Пляж входит, или уже входил, в один из официальных пляжей Уфы и особой популярностью пользуется у тех, кто выбирает бюджетный отдых рядом с домом.