Глава РЭО Буцаев: Из просрочки можно делать полезное вторсырье

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Заказчиком эксперимента стал Российский экологический оператор. Проводили опыты специалисты Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Об этом информирует gorod55.ru.
Ученые искали полезные методики утилизации просроченных продуктов, образующихся в ретейле, а также в заведениях общественного питания. Продукты с истекшим сроком годности могут быть использованы для изготовления вторсырья в производстве комбикорма.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, во время масштабного исследования по заказу компании ученые РЭУ им. Г. В. Плеханова проводили опыты по выявлению генотоксичности в переработанных зерномучных и плодоовощных продуктах, у которых истекают сроки годности. Ученые пытались узнать, можно ли использовать просрочку при производстве комбикорма и насколько это безопасно. В опытах задействовали рыбку Danio rerio, чей желудочно-кишечный тракт похож на человеческий. Danio rerio обладает и другими нужными характеристики для опытов.
Глава РЭО заверил, что все исследованные образцы не вызывали превышения порога генотоксичности. Таким образом, никаких мутаций в организме у животных, которые станут есть подобный корм, не будет. Безусловно, впереди еще много экспериментов. Но уже сейчас ясно, что с большой долей вероятности просроченные продукты, которые, к примеру, остаются в ретейле или учреждениях общепита, могут быть возвращены в оборот. Из данных отходов можно делать полезное вторсырье.
В ходе опытов исследователи использовали хлеб «Бородинский», «Дарницкий», батон «Звездный», гречку, свеклу весовую, капусту белокочанную, морковь весовую, яблоки «Новый урожай», апельсины, мандарины, переработанные в мелкодисперсный порошок.
Рыбка Danio rerio была выбрана по определенным причинам — она нередко реагирует на токсины так же, как и высшие позвоночные. Эту рыбку можно использовать для отслеживания химических веществ, обладающих тератогенным или канцерогенным потенциалом для человека.
Также Danio rerio показывает 70% сходства с людьми. Это делает ее лучшей моделью для тестов на ксенобиотики и пищевые ингредиенты, которые собираются включить в рацион человека.
Ученые поместили в аквариумы объемом 50 литров при температуре 20−24 градуса по Цельсию группы Danio rerio возрастом четыре месяца в количестве 30 особей одного пола (самцы). Рыб кормили дважды в день в течение 15 суток. Всего к участию в эксперименте привлекли 550 рыбок Danio rerio. Эксперимент повторили трижды.