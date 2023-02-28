Глава Башкирии подписал законы, освобождающие депутатов от отчетов о доходах

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Глава Башкирии подписал законы, которые освобождают депутатов от отчетов о своих доходам. Согласно документам, опубликованным на портале правовой информации, правки вступят в силу уже в марте и коснутся только тех депутатов, которые исполняют свои обязанности не на постоянной основе.
Так, депутаты будут подавать декларации после избрания и при передаче мандата. Кроме того, отчитываться будет необходимо и при совершении крупной сделки в течение отчетного года. Крупными будут считаться те сделки, сумма которых будет превышать общий доход депутата и его супруги или супруга за три предыдущих года.
Ранее Mkset рассказывал, сколько зарабатывали министры и члены их семей в предыдущие годы.