Глава Башкирии подписал законы, освобождающие депутатов от отчетов о доходах

Так, депутаты будут подавать декларации после избрания и при передаче мандата. Кроме того, отчитываться будет необходимо и при совершении крупной сделки в течение отчетного года. Крупными будут считаться те сделки, сумма которых будет превышать общий доход депутата и его супруги или супруга за три предыдущих года.