ЕР: Контроль за качеством ремонта школ в регионах нужно усилить

«В 2023 году планируется модернизация инфраструктуры 77 школ. Участие 23 объектов было утверждено ранее, 37 вошли в проект в дозаявочный период. 17 общеобразовательных организаций рассчитаны на двухлетний цикл. Из них в средней школе № 1 Бакалинского района работы уже завершены и объект сдан в эксплуатацию. Общая стоимость составит более 6,8 миллиарда рублей. Эти средства поступят из федерального и республиканского бюджетов. Все работы подготовительного периода и начала активных работ идут с активным участием глав администрации районов и соответствующих служб администрации муниципалитетов. Кроме того, президиум регионального политсовета принял решение о закреплении за каждым объектом капитального ремонта школ ответственных из числа депутатов Госдумы, членов фракции «Единая Россия» в Госсобрании республики и представительных органах местного самоуправления. Они должны контролировать ход работ, оперативно решать возникающие проблемы. Отмечу, что модернизация школьной инфраструктуры является одним из ключевых пунктов народной программы «Единой России», - рассказал региональный координатор партийного проекта «Новая школа», председатель комитета Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Раиль Асадуллин.