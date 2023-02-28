ЕР: Контроль за качеством ремонта школ в регионах нужно усилить

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на ВКС с Минпросвещения.
В случае, если намеченный срок будет нарушен, финансирование перераспределят в регионы, реализующие программу капремонта добросовестно и без опозданий, пишет rostovgazeta.ru.
Как уточнил Турчак, в 1164 школах в 2023 году ремонт будет только начат. В 363 учебных заведениях он продолжится в рамках двухлетнего цикла.
Между тем пока еще не размещена документация по 28 объектам в Кабардино-Балкарской Республике, Удмуртии, на Алтае, в Чувашии, Приморском и Пермском краях, Иркутской и Свердловской областях и Севастополе.
Секретарь генсовета «Единой России» призывает отстающие регионы в срочном порядке исправить сложившееся положение.
В то же время приграничные регионы благополучно реализуют программу. Среди них Белгородская, Брянская, Курская, Ростовская области и Республика Крым.
По информации министра просвещения Сергея Кравцова, в зону риска попал еще ряд регионов, где запланировано возведение новых школ. Он призвал депутатов-единороссов проконтролировать работы на проблемных объектах.
В Дагестане Андрей Турчак и Сергей Кравцов наметили проведение выездного заседания с региональным руководством и ответственными за возведение и ремонт школ лицами.
Нарушение сроков заключения контрактов зафиксировано в Кабардино-Балкарии. Комментируя это, Турчак заявил, что партию не должны представлять депутаты, не исполняющие обязательства перед россиянами.
Во время предварительного голосования «Единая Россия» проведет анализ деятельности парламентариев по партийным проектам. Результаты будут учтены в отношении тех, кто намерен переизбираться на новый срок, пишет сайт ER.RU.
Программа капремонта школ разработана по инициативе президента РФ, озвученной на съезде «Единой России» два года назад. Ее реализацией занимается «Единая Россия» совместно с Минпросвещения. Программа стала частью народной программы партии и охватила свыше 7300 школ. С 2023 года в нее вошли новые регионы страны.
«В 2023 году планируется модернизация инфраструктуры 77 школ. Участие 23 объектов было утверждено ранее, 37 вошли в проект в дозаявочный период. 17 общеобразовательных организаций рассчитаны на двухлетний цикл. Из них в средней школе № 1 Бакалинского района работы уже завершены и объект сдан в эксплуатацию. Общая стоимость составит более 6,8 миллиарда рублей. Эти средства поступят из федерального и республиканского бюджетов. Все работы подготовительного периода и начала активных работ идут с активным участием глав администрации районов и соответствующих служб администрации муниципалитетов. Кроме того, президиум регионального политсовета принял решение о закреплении за каждым объектом капитального ремонта школ ответственных из числа депутатов Госдумы, членов фракции «Единая Россия» в Госсобрании республики и представительных органах местного самоуправления. Они должны контролировать ход работ, оперативно решать возникающие проблемы. Отмечу, что модернизация школьной инфраструктуры является одним из ключевых пунктов народной программы «Единой России», - рассказал региональный координатор партийного проекта «Новая школа», председатель комитета Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Раиль Асадуллин.