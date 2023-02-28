Экс-чиновник Башкирии попросил главу Татарстана завершить стройку мечети Ар-Рахим

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
На странице бывшего главы Госкомитета Башкирии по делам молодежи Рамиля Хисаметдинова в соцсетях появилось обращение к главе или же раису Татарстана Рустему Миниханову с весьма необычной просьбой. По мнению Хисаметдинова опытный в строительстве и реконструкции исторических объектов Татарстан мог бы взяться и за завершения строительства мечети-долгостроя Ар-Рахим в Башкирии
— Уважаемый Рустам Нургалиевич, поводом к этому обращению стало понимание того, что нет возможности достроить мечеть «Ар — Рахим», строится уже 15 лет. А мусульмане республики с нетерпением ждут завершения строительства, — обратился к раису Татарстана бывший чиновник, но почему-то не через официальный запрос или же через компетентную службу, а на личной странице.
— Вы являетесь постоянным участником мировых исламских форумов, что показывает ваш авторитет международных исламских кругах. Регулярно принимаете участие в исламских праздниках, что вызывает огромное уважение. Башкиры и татары уже много веков являются братьями по вере. Доброта, милосердие, взаимопомощь — неотъемлемые принципы Ислама. Уже сотни лет наши народы объединяют тысячи невидимых духовных, исторических нитей. Рустам Нургалиевич, прошу вас оказать организационную и финансовую помощь в строительстве Уфимской мечети «Ар — Рахим». Думаю, что не стыдно просить помощи в богоугодном деле, — привел аргументы бывший глава Госкомитета по делам молодежи, который судя по подпискам на его странице сейчас интересуется джойтиш — астрологией индуизма.