Экс-чиновник Башкирии попросил главу Татарстана завершить стройку мечети Ар-Рахим

— Вы являетесь постоянным участником мировых исламских форумов, что показывает ваш авторитет международных исламских кругах. Регулярно принимаете участие в исламских праздниках, что вызывает огромное уважение. Башкиры и татары уже много веков являются братьями по вере. Доброта, милосердие, взаимопомощь — неотъемлемые принципы Ислама. Уже сотни лет наши народы объединяют тысячи невидимых духовных, исторических нитей. Рустам Нургалиевич, прошу вас оказать организационную и финансовую помощь в строительстве Уфимской мечети «Ар — Рахим». Думаю, что не стыдно просить помощи в богоугодном деле, — привел аргументы бывший глава Госкомитета по делам молодежи, который судя по подпискам на его странице сейчас интересуется джойтиш — астрологией индуизма.