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Posted 28 февраля 10:24

Published 28 февраля 10:24

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Экологичный бензин: «Башнефть» на 26% увеличила производство «Евро 6»

28 февраля 10:24
За 2022 год уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти») на 26% увеличил выработку бензина АИ-95 «Евро 6» по сравнению с годом ранее — до 305,7 тыс. тонн.

В 2018 году «Башнефть» первой в России начала производство АИ-95 «Евро 6», разработанного специалистами «Роснефти». Применение «Евро 6» позволяет снизить количество отложений на впускных клапанах и количества нагара в камере сгорания — улучшенные свойства топлива подтверждены в результате испытаний специалистами Всероссийского НИИ по переработке нефти.

Ранее, в 2012 году, НПЗ «Башнефти» одними из первых в России начали производить моторные топлива, соответствующие экологическому стандарту Евро-5 (введен в России в 2016 году). На данный момент суммарно произведено более 92 млн тонн моторного топлива Евро-5.

По словам экспертов отрасли, использование бензина и дизельного топлива Евро-5 позволяет минимизировать содержание опасных для здоровья веществ в выхлопных газах автотранспорта, что крайне важно для жителей крупных городов. Так, в бензине класса Евро 5, по сравнению с предыдущими поколениями, содержится в 5 раз меньше серы, ограничено содержание бензола и других ароматических углеводородов, негативно влияющих на окружающую среду и сокращающих срок службы автомобиля, уменьшается расход топлива.

Напомним, моторные топлива «Башнефти» реализуются в собственной розничной сети в 15 регионах страны, а также крупным и мелким оптом. Нефтеперерабатывающий комплекс АНК «Башнефть» включает три производственные площадки. НПЗ компании выпускают высококачественное топливо экостандартов «Евро 5» и «Евро 6», брендированные бензины ATUM-92 и ATUM-95, а также высокооктановый бензин АИ-100 по собственной технологии.

#Общество#Башкортостан#Андрей Королев
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