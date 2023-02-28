Председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин высказался о «тюрьме для детей» в подвале мечети

На вопрос о том, возможно ли, что детей избивали священнослужители, Азамат Биргалин ответил, что детей, вероятнее всего, обнаружили на одном из нижних этажей здания, к которым мечеть не имеет отношения. Он также добавил, что из-за особенностей месторасположения мечети в здании помимо священнослужителей могли находиться и другие люди. Имам (духовный глава у мусульман — прим. ред.), по словам Биргалина, не может контролировать все, что происходит в здании, где расположена мечеть.