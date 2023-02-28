Председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин высказался о «тюрьме для детей» в подвале мечети

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:56
Скандал разразился сегодняшним утром вокруг мечети «Мадина» в уфимском Инорсе. По сообщениям СМИ, в медресе при мечети детей якобы избивали и содержали в нечеловеческих условиях. Обо всем этом рассказал сотруднику полиции мальчик, которому ранее удалось сбежать.
В разговоре с Mkset глава ДУМ РБ Айнур Биргалин, рассказал, что в распоряжении мечети «Мадина» в здании по адресу ул. Фронтовых бригад 10к25 якобы принадлежит только два этажа — третий и четвертый. Ранее их на безвозмездной основе передали в пользование религиозной организации. На втором этаже здания располагается современный хостел, а на первом — кафе и офисные помещения. О наличии в здании подвальных помещений, в которых якобы удерживали детей, ему ничего неизвестно.
По информации сервиса 2ГИС в мечети действительно находится кафе «Джума». Примечательно, что в комментариях один из пользователей поинтересовался, есть ли при мечети медресе. На что представитель мечети уклончиво ответил, что по выходным здесь проводятся уроки по основам Ислама и чтению Корана.
На вопрос о том, возможно ли, что детей избивали священнослужители, Азамат Биргалин ответил, что детей, вероятнее всего, обнаружили на одном из нижних этажей здания, к которым мечеть не имеет отношения. Он также добавил, что из-за особенностей месторасположения мечети в здании помимо священнослужителей могли находиться и другие люди. Имам (духовный глава у мусульман — прим. ред.), по словам Биргалина, не может контролировать все, что происходит в здании, где расположена мечеть.
— Там частная собственность. Если там кто-то оказывал какие-то образовательные услуги, не имея на то соответствующих квалификаций и документов, то это их дело. В любом случае перед законом должны отвечать все, — высказался глава ДУМ РБ.
Также Биргалин отметил, что в ходе обысков на месте, где предположительно, содержались дети, были обнаружены несколько Коранов (священная книга мусульман — прим. ред.) с печатью ДУМ РБ. Однако, по его словам, в этом нет ничего особенного — у половины жителей Башкирии есть Кораны с печатью религиозной организации — их часто раздают в качестве подарков.
Напомним, ранее в здании по адресу Фронтовых бригад 10к25 нашли 12 мальчиков, на телах которых были синяки. Сообщается, что предполагаемого «наставника» медресе взяли под стражу, а детей отправили в приюты.