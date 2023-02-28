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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Чимаев заявил, что проведет бой с бывшим чемпионом UFC

Сегодня, 11:58
Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Швеции, рассказал, с кем проведет следующий поединок.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу лиги.

По словам Чимаева, он сразится с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером. Когда и где состоится бой, Чимаев не уточнил.

«Как человек он мне симпатичен, хороший парень. Слишком много не болтает, лишнего себе не позволяет. Чисто от души на пресс-конференции посижу и подерусь», – отметил боец.

Ранее Чимаев заявил, что вернется в октагон после Рамадана. Напомним, в этом году этот праздник пройдет с 23 марта по 21 апреля.

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