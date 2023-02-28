Аксенов: Аварии на крымских водоводах устранят в течение дня

Posted 28 февраля 11:01
Published 28 февраля 11:01
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
По данным РИА Новости, Аксенов пообещал, что вода в Евпатории, Красноперекопске и близлежащих селах появится до конца дня.
Глава региона заверил, что обе аварии были коммунальными, пишет Russian.rt.com.
По информации ИА SevastopolMedia, которое ссылается на данные властей Евпатории, авария на городском водоводе уже устранена.
Сейчас рабочие заваривают участок прорыва водопроводной трубы.
Ранее стало известно, что в Евпатории свыше 120 тыс. человек остались без воды вследствие аварийной ситуации на магистральном водоводе.