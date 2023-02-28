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Posted 28 февраля 11:01

Published 28 февраля 11:01

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Аксенов: Аварии на крымских водоводах устранят в течение дня

28 февраля 11:01
По заявлению главы Крыма Сергея Аксенова, аварийные ситуации на водоводах в Красноперекопске и Евпатории будут устранены в течение дня.

По данным РИА Новости, Аксенов пообещал, что вода в Евпатории, Красноперекопске и близлежащих селах появится до конца дня.

Глава региона заверил, что обе аварии были коммунальными, пишет Russian.rt.com.

По информации ИА SevastopolMedia, которое ссылается на данные властей Евпатории, авария на городском водоводе уже устранена.

Сейчас рабочие заваривают участок прорыва водопроводной трубы.

Ранее стало известно, что в Евпатории свыше 120 тыс. человек остались без воды вследствие аварийной ситуации на магистральном водоводе.

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