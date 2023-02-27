Жителей Башкирии предупредили, что скоро в республике зазвучат сирены

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В среду 1 марта в Башкирии пройдет комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.
С 10 до 11 часов 1 марта стоит ожидать кратковременного включения электросирен и передачей речевого сообщения по телевидению и по радио.
На прошлой неделе уфимцев и жителей других городов России напугали фейковые сообщения по некоторым радиостанциям о «воздушной тревоге» и «угрозе ракетного удара». Сообщения оказались в эфире из-за взлома эфира.
В случае, если сирены будут оповещать граждан о реальной опасности, сигнал «Внимание всем!» будет сигналами длительностью до 5 минут. После чего незамедлительно необходимо включить телевизор или радиоприемник, посредством теле и радиовещания население оповестят о сложившейся ситуации и о порядке дальнейших действий.