mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Жителей Башкирии предупредили, что скоро в республике зазвучат сирены

27 февраля 2023, 07:38

1 марта в Башкирии пройдет проверка систем оповещения с сиренами и сообщениями по ТВ

О том, что мероприятия будут учебными предупредили в Госкомитете Башкирии по ЧС.

В среду 1 марта в Башкирии пройдет комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

С 10 до 11 часов 1 марта стоит ожидать кратковременного включения электросирен и передачей речевого сообщения по телевидению и по радио.

На прошлой неделе уфимцев и жителей других городов России напугали фейковые сообщения по некоторым радиостанциям о «воздушной тревоге» и «угрозе ракетного удара». Сообщения оказались в эфире из-за взлома эфира.

В случае, если сирены будут оповещать граждан о реальной опасности, сигнал «Внимание всем!» будет сигналами длительностью до 5 минут. После чего незамедлительно необходимо включить телевизор или радиоприемник, посредством теле и радиовещания население оповестят о сложившейся ситуации и о порядке дальнейших действий.

В МЧС Башкирии разъяснили сообщение по радио об угрозе ракетного удара по Уфе
Узнать подробнее
В МЧС Башкирии объяснили как будут оповещать население в случае реальной опасности
Узнать подробнее
#Общество#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Миллионы за госслужбу: сколько зарабатывали министры в Башкирии и члены их семей
Сегодня, 01:30
Мечты сбудутся не все: как Уфу готовят к юбилею и почему выходит не так, как хотелось
Вчера, 10:51
Чужие фото вместо уборки сугробов: как «Снежная Уфа» ждет, пока снег растает сам
24 февраля 08:17
Башкирская компания намерена обанкротить подрядчика ЦУРа
Вчера, 10:12
Столетие в небе: как в Уфе отметили вековой юбилей гражданской авиации
Сегодня, 04:29
Переломать ноги в подъезде: в Башкирии показали, где живет дочь Героя СССР
Вчера, 11:07