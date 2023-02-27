Жителей Башкирии предупредили, что скоро в республике зазвучат сирены

В случае, если сирены будут оповещать граждан о реальной опасности, сигнал «Внимание всем!» будет сигналами длительностью до 5 минут. После чего незамедлительно необходимо включить телевизор или радиоприемник, посредством теле и радиовещания население оповестят о сложившейся ситуации и о порядке дальнейших действий.