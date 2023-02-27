mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Врач из Башкирии рассказала как обычная бородавка может превратиться в онкологию

27 февраля 2023, 13:07
Фото: 1MI
Вирус папилломы человека в той или иной форме есть у 9 из 10 человек, известно к чему могут привести бытовые проявления вируса.

Не самое приятное, но все-таки довольно обыденное и привычное проявление как бородавки, оказывается, весьма опасно. Во-первых появление бородавок напрямую свидетельствует о том, что в организме есть вирус папилломы человека, в той или иной форме (а их большое количество — более 100), а некоторые его формы могут в том числе и провоцировать онкологические заболевания, такие как рак шейки матки.

Однако это выяснять необходимо уже с помощью анализов и приема у врача, но есть и куда более важная информация о такой бытовой проблеме как бородавки. Если вовремя не удалять их, то доброкачественное образование может превратиться в рак.

Неэстетичные проявления при неблагоприятных условиях и травматизации могут привести к печальным последствиям. Так бородавки могут появиться почти у каждого человека, мало того, что 90% населения Земли являются носителем ВПЧ, который передается контактным путем, то есть даже если в данный момент у человека в организме ВПЧ нет, то вирус в любой момент может появиться.

Врач хирург-онколог из Уфы Гульнур Нигманова предупреждает, что из-за хронической травмы бородавки, а травмироваться новоорбразования могут бретелями, цепочками, одеждой или просто неосторожным движением, бородавки могут малигнизироваться. Малигнизация это приобретение клетками нормальной или патологически изменённой ткани организма (в том числе доброкачественной опухоли) свойств злокачественной опухоли. Малигнизация является следствием накопления мутаций и утратой механизма репарации ДНК в клетках. Вывод Гульнур Нигманова делает однозначный — бородавки необходимо удалять.

Врач из Башкирии назвала семь признаков того, что в организме завелись черви
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Снегопад в Башкирии: куда жаловаться на плохую уборку дорог, дворов и тротуаров
Сегодня, 10:31
Миллионы за госслужбу: сколько зарабатывали министры в Башкирии и члены их семей
Сегодня, 01:30
Мечты сбудутся не все: как Уфу готовят к юбилею и почему выходит не так, как хотелось
Вчера, 10:51
Чужие фото вместо уборки сугробов: как «Снежная Уфа» ждет, пока снег растает сам
24 февраля 08:17
Переломать ноги в подъезде: в Башкирии показали, где живет дочь Героя СССР
Вчера, 11:07
Столетие в небе: как в Уфе отметили вековой юбилей гражданской авиации
Сегодня, 04:29