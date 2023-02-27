Врач из Башкирии рассказала как обычная бородавка может превратиться в онкологию

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Не самое приятное, но все-таки довольно обыденное и привычное проявление как бородавки, оказывается, весьма опасно. Во-первых появление бородавок напрямую свидетельствует о том, что в организме есть вирус папилломы человека, в той или иной форме (а их большое количество — более 100), а некоторые его формы могут в том числе и провоцировать онкологические заболевания, такие как рак шейки матки.
Однако это выяснять необходимо уже с помощью анализов и приема у врача, но есть и куда более важная информация о такой бытовой проблеме как бородавки. Если вовремя не удалять их, то доброкачественное образование может превратиться в рак.
Неэстетичные проявления при неблагоприятных условиях и травматизации могут привести к печальным последствиям. Так бородавки могут появиться почти у каждого человека, мало того, что 90% населения Земли являются носителем ВПЧ, который передается контактным путем, то есть даже если в данный момент у человека в организме ВПЧ нет, то вирус в любой момент может появиться.
Врач хирург-онколог из Уфы Гульнур Нигманова предупреждает, что из-за хронической травмы бородавки, а травмироваться новоорбразования могут бретелями, цепочками, одеждой или просто неосторожным движением, бородавки могут малигнизироваться. Малигнизация это приобретение клетками нормальной или патологически изменённой ткани организма (в том числе доброкачественной опухоли) свойств злокачественной опухоли. Малигнизация является следствием накопления мутаций и утратой механизма репарации ДНК в клетках. Вывод Гульнур Нигманова делает однозначный — бородавки необходимо удалять.