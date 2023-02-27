Врач из Башкирии рассказала как обычная бородавка может превратиться в онкологию

Не самое приятное, но все-таки довольно обыденное и привычное проявление как бородавки, оказывается, весьма опасно. Во-первых появление бородавок напрямую свидетельствует о том, что в организме есть вирус папилломы человека, в той или иной форме (а их большое количество — более 100), а некоторые его формы могут в том числе и провоцировать онкологические заболевания, такие как рак шейки матки.