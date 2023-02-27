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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

«Внимательней отнеситесь»: Хабиров отдал поручения по уборке снега в Башкирии

27 февраля 2023, 07:28
Фото: 1MI
Снежный коллапс, по прогнозу синоптиков, продлится до первого дня весны.

Сегодня, 27 февраля, глава Башкирии прокомментировал снежный коллапс на территории республики. В частности, Радий Хабиров поручил и. о. министра ЖКХ Ирине Головановой скоординировать работу по уборке выпавшего снега с главами муниципалитетов, а также внимательнее отнестись к происходящему.

— Внимательней отнеситесь, пожалуйста, похоже снегопад не на один день. У нас март всегда непростой. На это обращайте внимание, — Радий Хабиров.

На оперативном совещании также было отмечено, что за прошедшую неделю жители региона стали чаще обращаться к властям по теме уборки снега во дворах и на тротуарах — 209 обращений.

Напомним, что в связи с непогодой в Башкирии было ограничено движение на некоторых федеральных трассах, в частности на Р-240 и М-5. Кроме того, до 20:00 в Уфу закрыт въезд для большегрузов.

Продлится снежный коллапс, как отмечают синоптики, в Башкирии до первого дня весны.

Снежный коллапс в Башкирии продлится до первого дня весны
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