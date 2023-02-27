Вице-президент Сбера рассказал о приоритетах в работе с ИИ и беспилотниками

Posted Сегодня, 19:46
Published Сегодня, 19:46
Modified Сегодня, 19:48
Updated Сегодня, 19:48
О том, как это происходило, в интервью «России 24» рассказал Андрей Белевцев, старший вице-президент финансового конгломерата.
В числе прочего Белевцев поделился информацией об одном из наиболее значимых имен в экосистеме Сбера — суперкомпьютере «Кристофари».
Он рассказал, что сегодня невозможно проводить обучение и модернизацию больших сложных моделей без суперкомпьютера. А если этого не делать, появляется риск безвозвратного отставания технологий от мирового уровня развития.
Также Белевцев пояснил, что по факту Сбер активно использует алгоритмы искусственного интеллекта разных видов практически во всех областях деятельности. Об этом сообщает gorod55.ru.
«Важно понимать, что это огромный источник для ускорения бизнес-процессов, для повышения качества принятия решений мы используем эти технологии во всем, что касается анализа рисков, логистики, взаимодействия с клиентом, таргетирования предложений и многих-многих других „, — отметил он.
Кроме того, он рассказал о трех личностях голосовых ассистентов, существующих в экосистеме Сбера. Среди них — Берта-5 — лучшая на сегодня в мире модель по пониманию естественной русской речи.
«Человек действительно понимает пока еще немного лучше, но разница уже прям совсем-совсем незначительная „, — признался Белевцев.
Он также рассказал о национальном SSL-сертификате, обеспечивающем безопасность передачи данных. На данный сертификат главный сайт Сбера перевели осенью прошлого года. В то же время банк старается работать с любыми видами сертификатов — национальным центром, международными сертификатами.
Он подчеркнул, что главной задачей является обеспечение безопасности использования сервисов клиентами, и заверил: сейчас эта безопасность полностью обеспечена.
Белевцев рассказал, что одним из востребованных векторов развития технологий будущего являются беспилотные аппараты. Развитие в данной сфере входит в число приоритетных задач Сбера.
Он добавил, что в 2022 году в беспилотном режиме наши машины преодолели 3,5 млн километров, в 2021 году расстояние составило меньше миллиона километров. Помимо изготовления легковых автомобилей, было запущено перспективное пробное производство грузовых машин.