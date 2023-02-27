Вице-президент Сбера рассказал о приоритетах в работе с ИИ и беспилотниками

«Важно понимать, что это огромный источник для ускорения бизнес-процессов, для повышения качества принятия решений мы используем эти технологии во всем, что касается анализа рисков, логистики, взаимодействия с клиентом, таргетирования предложений и многих-многих других „, — отметил он.