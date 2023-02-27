Ветеринар Галкин объяснил, почему коты забиваются в угол

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Врач дал журналистам NEWS.ru интервью, в котором сообщил о том, что питомцы могут прятаться от хозяев, когда в доме появляются новые люди или питомцы. Для кошачьих характерно ценить личное пространство, и для них свойственно также времяпрепровождение в одиночестве, подчеркнул ветеринар.
«Кошки заставляют своих хозяев понервничать если резко меняют свое поведение, начинают уединяться в укромных местах или убегать от хозяина. Домашние кошки — социальные животные, но некоторые в зависимости от своего характера и социализации любят проводить много времени в одиночестве и ценят личное пространство, - заявил Галкин. - Поэтому при появлении нового питомца, члена семьи или резкой жажды внимания с вашей стороны не стоит удивляться, что маленький квартирный хищник показывает свое недовольство, играя в прятки».
Врач обратил внимание на то, что если питомцы прячутся от хозяев при отсутствии каких-либо стрессовых факторов, то не исключено, что они плохо себя чувствуют. Животные ищут укромные места, привлекая таким образом внимание хозяев. Главными симптомами вирусных заболеваний и отравлений являются слабость и повышенная температура тела, а при поражениях глаз животные боятся яркого света. Не исключены также физиологические изменения, которые нормальны для четвероногих.
Гормоны провоцируют у животных такие физиологические состояния как течка и беременность, и в результате начинает меняться их поведение. Это тоже является нормой, подчеркнул ветеринар.
В случае, если кошка отказывается от еды, следует выяснить причину. В их числе врач назвал следующие: заражение глистами, отравление бытовой химией или все тот же стресс. Голодание на протяжении продолжительного периода времени оказывает очень пагубное влияние на здоровье животных, резюмировал Галкин.