Ветеринар Галкин объяснил, почему коты забиваются в угол

«Кошки заставляют своих хозяев понервничать если резко меняют свое поведение, начинают уединяться в укромных местах или убегать от хозяина. Домашние кошки — социальные животные, но некоторые в зависимости от своего характера и социализации любят проводить много времени в одиночестве и ценят личное пространство, - заявил Галкин. - Поэтому при появлении нового питомца, члена семьи или резкой жажды внимания с вашей стороны не стоит удивляться, что маленький квартирный хищник показывает свое недовольство, играя в прятки».