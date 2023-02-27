«Весенняя» линька: в последние дни зимы от дома комфорт-класса в Уфе отвалился фасад

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Утром 27 февраля в социальных сетях появились фото 19-этажного дома в Черниковке, с которого буквально «ветром сдуло» обшивку фасада. Высотка «комфорт-класса» по улице Кольцевой, 201 осталась без большей части обшивки, предположительно после продолжительных снегопадов.
— ЖК «Весенний» от застройщика МУП «СЗ и ТН» («Служба заказчика и технического надзора» — прим.ред.), — это 19-этажный дом комфорт-класса. Жилой комплекс отличается комфортными планировками, высококачественными строительными материалами и богатым оснащением — пишут о доме на профильных сайтах. Генподрядчиком объекта было ООО «Адего», однако сейчас сайт ООО не доступен, а в картографических сервисах Уфы значится, что компания больше не работает.