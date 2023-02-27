«Весенняя» линька: в последние дни зимы от дома комфорт-класса в Уфе отвалился фасад

— ЖК «Весенний» от застройщика МУП «СЗ и ТН» («Служба заказчика и технического надзора» — прим.ред.), — это 19-этажный дом комфорт-класса. Жилой комплекс отличается комфортными планировками, высококачественными строительными материалами и богатым оснащением — пишут о доме на профильных сайтах. Генподрядчиком объекта было ООО «Адего», однако сейчас сайт ООО не доступен, а в картографических сервисах Уфы значится, что компания больше не работает.