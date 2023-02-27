В Уфе спасатели на носилках вытащили из шахты лифта рабочего, упавшего туда с 8 этажа

На помощь упавшему в шахту мужчине отправились спасатели поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы и к счастью вызволили мужчину из шахты лифта живым. О том какого характера получил травмы мужчина не сообщается, поднимали его вверх с помощью носилок, после чего передали врачам.