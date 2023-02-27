В Уфе спасатели на носилках вытащили из шахты лифта рабочего, упавшего туда с 8 этажа

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы сообщила о действительно чудесном спасении работника строительной компании. Сообщается, что 28-летний мужчина разгружал оборудование, но по неосторожности шагнул в шахту лифта.
На помощь упавшему в шахту мужчине отправились спасатели поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы и к счастью вызволили мужчину из шахты лифта живым. О том какого характера получил травмы мужчина не сообщается, поднимали его вверх с помощью носилок, после чего передали врачам.
В сообщении УГЗ сообщается, что инцидент произошел в строящемся доме по проспекту Дружбы народов в Затоне. Судя по данным сайтов с новостройками Уфы, единственным строящимся ЖК на данной улице является ЖХ «Новалэнд», застройщиком которого является АО «СЗ ИСК г. Уфы».