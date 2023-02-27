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Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

В Уфе рабочая неделя началась с пробок в 9 баллов

27 февраля 2023, 03:28
Фото: Яндекс. карты

На дорогах Уфы утром 27 февраля зафиксированы пробки в 9 баллов

Пробки на Оренбургском тракте, а также на улицах Комсомольская, Софьи Перовской, Кирова и 8 марта.

Первая рабочая неделя после длинных выходных в Уфе началась с пробок. Согласно данным сервисов 2gis и Яндекс.Карты на 8 утра ситуация на дорогах оценивалась в 8 баллов, однако уже через 20 минут в 9 баллов.

Так, «красным» отмечен Оренбургский тракт, часть Демского шоссе, а также улицы Бакалинская, Кирова, Новомосковск, Чернышевского, Пушкина Карла Маркса, Комсомольская, Сельская Богородская и проспект Октября.

Кроме того, «бордовым» отмечены улицы Нагаевскоое шоссе, Софьи Перовской, частично Революционная, Заки Валиди, Рихарда Зорге, Уфимское шоссе.

Напомним, что ранее из-за метели и обильного снегопада временно закрыли движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на автодороге М-5 «Урал» с 1194 по 1375 км.

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