В Уфе рабочая неделя началась с пробок в 9 баллов

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Первая рабочая неделя после длинных выходных в Уфе началась с пробок. Согласно данным сервисов 2gis и Яндекс.Карты на 8 утра ситуация на дорогах оценивалась в 8 баллов, однако уже через 20 минут в 9 баллов.
Так, «красным» отмечен Оренбургский тракт, часть Демского шоссе, а также улицы Бакалинская, Кирова, Новомосковск, Чернышевского, Пушкина Карла Маркса, Комсомольская, Сельская Богородская и проспект Октября.
Кроме того, «бордовым» отмечены улицы Нагаевскоое шоссе, Софьи Перовской, частично Революционная, Заки Валиди, Рихарда Зорге, Уфимское шоссе.
Напомним, что ранее из-за метели и обильного снегопада временно закрыли движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на автодороге М-5 «Урал» с 1194 по 1375 км.