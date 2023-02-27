mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В Уфе полицейские подбрасывали наркотики женщинам, чтобы поднять показатели работы

Сегодня, 07:21
Уже бывшие сотрудники полиции не признали своей вины.

В суде Советского района города Уфы будут рассматривать дело против уже бывших сотрудников полиции, которые по версии следствия подбрасывали наркотические средства уфимкам и изымали их, регистрируя «преступления» с целью улучшения показателей.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении уже бывших правоохранителей, в отношении которых, как уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии, была проведена служебная проверка как в отношении самих обвиняемых сотрудников, так и их руководителей. По результатам проверки виновные из органов были уволены по отрицательным основаниям.

Обвиняют мужчин по целому букету статей, а именно «превышение должностных полномочий», «фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении и результатов оперативно-розыскной деятельности», а также по нарко-статьям, а именно в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Также вменяют им и заведомо ложные показания свидетеля.

Следствие полагает, что летом 2020 года бывшие сотрудники решили улучшить показатели своей работы. Для этого они задержали в Уфе двух девушек, подложили им наркотики, а факт их изъятия стали документировать. Сообщается, что на девушек оказывалось психологическое давление, девушек вынудили отказаться от прохождении медосвидетельствования и вменили им потребление наркотических средств.

В ходе расследования обвиняемые неоднократно давали ложные показания. Окончательное решение по делу примет уже суд, сами же мужчины вины своей не признают.

В Башкирии задержали рыболовов из Нижнего Тагила с 32 килограммами наркотиков
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Наркотики#Общество
Подпишитесь
Миллионы за госслужбу: сколько зарабатывали министры в Башкирии и члены их семей
Сегодня, 01:30
Мечты сбудутся не все: как Уфу готовят к юбилею и почему выходит не так, как хотелось
Вчера, 10:51
Чужие фото вместо уборки сугробов: как «Снежная Уфа» ждет, пока снег растает сам
24 февраля 08:17
Башкирская компания намерена обанкротить подрядчика ЦУРа
Вчера, 10:12
Столетие в небе: как в Уфе отметили вековой юбилей гражданской авиации
Сегодня, 04:29
Переломать ноги в подъезде: в Башкирии показали, где живет дочь Героя СССР
Вчера, 11:07