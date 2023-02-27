В Уфе полицейские подбрасывали наркотики женщинам, чтобы поднять показатели работы

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В суде Советского района города Уфы будут рассматривать дело против уже бывших сотрудников полиции, которые по версии следствия подбрасывали наркотические средства уфимкам и изымали их, регистрируя «преступления» с целью улучшения показателей.
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении уже бывших правоохранителей, в отношении которых, как уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии, была проведена служебная проверка как в отношении самих обвиняемых сотрудников, так и их руководителей. По результатам проверки виновные из органов были уволены по отрицательным основаниям.
Обвиняют мужчин по целому букету статей, а именно «превышение должностных полномочий», «фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении и результатов оперативно-розыскной деятельности», а также по нарко-статьям, а именно в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Также вменяют им и заведомо ложные показания свидетеля.
Следствие полагает, что летом 2020 года бывшие сотрудники решили улучшить показатели своей работы. Для этого они задержали в Уфе двух девушек, подложили им наркотики, а факт их изъятия стали документировать. Сообщается, что на девушек оказывалось психологическое давление, девушек вынудили отказаться от прохождении медосвидетельствования и вменили им потребление наркотических средств.
В ходе расследования обвиняемые неоднократно давали ложные показания. Окончательное решение по делу примет уже суд, сами же мужчины вины своей не признают.