В Уфе полицейские подбрасывали наркотики женщинам, чтобы поднять показатели работы

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении уже бывших правоохранителей, в отношении которых, как уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии, была проведена служебная проверка как в отношении самих обвиняемых сотрудников, так и их руководителей. По результатам проверки виновные из органов были уволены по отрицательным основаниям.