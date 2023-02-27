В Уфе грузовому транспорту временно запретили въезжать в город

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Сегодня, с 9:00 и до 20:00 в Уфе введено временное ограничение на въезд для грузового транспорта. Как сообщили в столичном ГИБДД, запрет действует на дорогах общего пользования по направлениям: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Бирский тракт, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ.
Напомним, что в связи с неблагоприятными погодными условиями также временно закрыли проезд на участках трасс Р-240 и М-5. В частности, до 10:00 ограничение действует на трассе Р-240 с 112 по 272 км и на трассе М-5 с 1194 по 1375 км. Далее, до 12:00 ограничено движение на участке М-5 с 1548 по 1795 км.