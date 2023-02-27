mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:57

Published Сегодня, 03:57

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

В Уфе грузовому транспорту временно запретили въезжать в город

27 февраля 2023, 03:57
Фото: 1MI
Ограничение было введено из-за погодных условий.

Сегодня, с 9:00 и до 20:00 в Уфе введено временное ограничение на въезд для грузового транспорта. Как сообщили в столичном ГИБДД, запрет действует на дорогах общего пользования по направлениям: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Бирский тракт, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ.

Напомним, что в связи с неблагоприятными погодными условиями также временно закрыли проезд на участках трасс Р-240 и М-5. В частности, до 10:00 ограничение действует на трассе Р-240 с 112 по 272 км и на трассе М-5 с 1194 по 1375 км. Далее, до 12:00 ограничено движение на участке М-5 с 1548 по 1795 км. 

В Башкирии ввели дополнительное ограничение на трассах Р-240 и М-5
Узнать подробнее
В Башкирии продлили ограничения на трассе М-5 из-за непогоды
Узнать подробнее
В Уфе рабочая неделя началась с пробок в 9 баллов
Узнать подробнее
#Элина Сайфранова#Мощный снегопад в Башкирии: следим за происходящим в режиме реального времени
Подпишитесь
Миллионы за госслужбу: сколько зарабатывали министры в Башкирии и члены их семей
Сегодня, 01:30
Мечты сбудутся не все: как Уфу готовят к юбилею и почему выходит не так, как хотелось
Вчера, 10:51
Чужие фото вместо уборки сугробов: как «Снежная Уфа» ждет, пока снег растает сам
24 февраля 08:17
Башкирская компания намерена обанкротить подрядчика ЦУРа
Вчера, 10:12
Столетие в небе: как в Уфе отметили вековой юбилей гражданской авиации
Сегодня, 04:29
Переломать ноги в подъезде: в Башкирии показали, где живет дочь Героя СССР
Вчера, 11:07