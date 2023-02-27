В постпредстве РФ при Евросоюзе сочли нелегитимным десятый санкционный пакет

Очевидно, что запрет, который был наложен на транзит ряда товаров через РФ, представляет собой попытку оказания давления на процесс торговли между третьими странами. В постпредстве подчеркнули, что вред наносится не только Российской Федерации, но и отражается на всей международной торговле, пишет Russian.rt.com.