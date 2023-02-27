В постпредстве РФ при Евросоюзе сочли нелегитимным десятый санкционный пакет

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
В ведомстве заявили, что данные рестриктивные меры, которые Евросоюз установил в отношении РФ, не являются легитимными наряду с предшествующими санкционными пакетами. Их установили без одобрения Совбеза ООН, что является противозаконным.
Очевидно, что запрет, который был наложен на транзит ряда товаров через РФ, представляет собой попытку оказания давления на процесс торговли между третьими странами. В постпредстве подчеркнули, что вред наносится не только Российской Федерации, но и отражается на всей международной торговле, пишет Russian.rt.com.
Представители Швейцарии отметили, что Берн также присоединится к новому санкционному пакету.