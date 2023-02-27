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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

В мэрии Уфы сообщили порядок уборки улиц от снега

27 февраля 2023, 09:16
Фото: mkset.ru
В уборке города от снега задействовано 305 единиц коммунальной спецтехники и 399 рабочих.

В Уфе уборкой снега сегодня занимаются 305 единиц коммунальной спецтехники и 399 рабочих. Как сообщают в пресс-службе мэрии города, дворовые территории от снега очищают 111 единиц техники, 604 дворника, привлечен был также 561 сотрудник из управляющих компаний города.

Отмечается, что в первую очередь от снега очищают основные транспортными магистрали, пешеходные переходы, остановки транспорта и тротуары. Во вторую очередь — второстепенные улицы и расчистка дорог в частном секторе. Ведется уборка, крыш, а также внутриквартальных проездов и дворов.

Напомним, что сегодняшнее утро в Уфе началось с пробок в 8-9 баллов. Кроме того, в связи со снегопадом грузовому транспорту запретили въезжать в город до 20:00. Сложности из-за непогоды возникли не только на дорогах. Так, в пресс-службе аэропорта «Уфа» сообщили, что сегодня были задержаны два рейса.

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