В мэрии Уфы сообщили порядок уборки улиц от снега

Напомним, что сегодняшнее утро в Уфе началось с пробок в 8-9 баллов. Кроме того, в связи со снегопадом грузовому транспорту запретили въезжать в город до 20:00. Сложности из-за непогоды возникли не только на дорогах. Так, в пресс-службе аэропорта «Уфа» сообщили, что сегодня были задержаны два рейса.