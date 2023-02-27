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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

В МЧС предупредили о сильном гололеде вечером 27 и ночью 28 февраля по югу Башкирии

27 февраля 2023, 09:35
Фото: 1MI
Даже ночью ожидается плюсовая температура и на дорогах стоит проявить максимальную аккуратность.

В пресс-службе МЧС по Башкирии предупредили о серьезных неблагополучных метеорологических условиях, а именно о сильном гололеде, который вызовут перепады температур и мощные снегопады.

Так сегодня вечером и ближайшей ночью в южных районах республики прогнозируют сильный гололед, помимо него на дорогах будут и снежные заносы, снежный накат, местами прогнозируется метель.

Из-за непогоды существенно ухудшится и видимость на дорогах, обзор составит 500 метров и менее.

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