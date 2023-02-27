В МЧС предупредили о сильном гололеде вечером 27 и ночью 28 февраля по югу Башкирии

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В пресс-службе МЧС по Башкирии предупредили о серьезных неблагополучных метеорологических условиях, а именно о сильном гололеде, который вызовут перепады температур и мощные снегопады.
Так сегодня вечером и ближайшей ночью в южных районах республики прогнозируют сильный гололед, помимо него на дорогах будут и снежные заносы, снежный накат, местами прогнозируется метель.
Из-за непогоды существенно ухудшится и видимость на дорогах, обзор составит 500 метров и менее.