В Башкирии за неделю подорожали томаты и бананы

Сообщается, что по итогам минувших семи дней цены снизились на вареную колбасу (-3,3%), подсолнечное масло (-2,2%) и яблоки (-1%). Примечательно, что на прошлой неделе в Башкирии упали цены на огурцы (-10,6%). Ранее Mkset сравнил цены на свежие огурцы в нескольких крупных торговых сетях — стоимость варьировалась от 200 до 700 рублей за килограмм.