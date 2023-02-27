В Башкирии за неделю подорожали томаты и бананы

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В Башкирии за неделю выросли цены на бананы и свежие томаты. Цены выросли на +6,9% и +5,5% соответственно. Об этом сообщает Башстат.
Сообщается, что по итогам минувших семи дней цены снизились на вареную колбасу (-3,3%), подсолнечное масло (-2,2%) и яблоки (-1%). Примечательно, что на прошлой неделе в Башкирии упали цены на огурцы (-10,6%). Ранее Mkset сравнил цены на свежие огурцы в нескольких крупных торговых сетях — стоимость варьировалась от 200 до 700 рублей за килограмм.
Стоимость литра питьевого молока снизилась в среднем на 1,4%. Незначительно изменилась цена на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки (+0,1%), пшеничный хлеб и яйца (+0,2%).