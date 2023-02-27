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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

В Башкирии за неделю подорожали томаты и бананы

27 февраля 2023, 11:05
Фото: 1MI
При этом снизились цены на огурцы

В Башкирии за неделю выросли цены на бананы и свежие томаты. Цены выросли на +6,9% и +5,5% соответственно. Об этом сообщает Башстат.

Сообщается, что по итогам минувших семи дней цены снизились на вареную колбасу (-3,3%), подсолнечное масло (-2,2%) и яблоки (-1%). Примечательно, что на прошлой неделе в Башкирии упали цены на огурцы (-10,6%). Ранее Mkset сравнил цены на свежие огурцы в нескольких крупных торговых сетях — стоимость варьировалась от 200 до 700 рублей за килограмм.

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Стоимость литра питьевого молока снизилась в среднем на 1,4%. Незначительно изменилась цена на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки (+0,1%), пшеничный хлеб и яйца (+0,2%).

 

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#Азамат Нухов#Общество#Экономика
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