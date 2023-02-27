В Башкирии ввели дополнительное ограничение на трассах Р-240 и М-5

Так, с 7:00 и до 10:00 движение будет зарыто на трассе Р-240 с 112 по 272 км, а с 6:30 и до 12:00 на трассе М-5 с 1548 по 1795 км. Причиной тому послужили неблагоприятные погодные условия: низовая метель, обильный снегопад и ограничение видимости.