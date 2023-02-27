mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:46

Published Сегодня, 03:46

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

В Башкирии ввели дополнительное ограничение на трассах Р-240 и М-5

27 февраля 2023, 03:46
Фото: 1MI
Ограничения власти Башкирии ввели сегодня.

В Башкирии на федеральных трассах Р-240 «Уфа-Оренбург» и М-5 «Урал» введены дополнительные ограничения из-за непогоды. Как отметили в Минтрансе РБ, ограничение распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовой транспорт.

Так, с 7:00 и до 10:00 движение будет зарыто на трассе Р-240 с 112 по 272 км, а с 6:30 и до 12:00 на трассе М-5 с 1548 по 1795 км. Причиной тому послужили неблагоприятные погодные условия: низовая метель, обильный снегопад и ограничение видимости.

Ориентировочное время окончания ограничений может быть изменено.

Напомним, что до 10:00 также продлили ограничение на участке трассы М-5 с 1194 по 1375 км. 

В Башкирии продлили ограничения на трассе М-5 из-за непогоды
Узнать подробнее
#Элина Сайфранова#Мощный снегопад в Башкирии: следим за происходящим в режиме реального времени
Подпишитесь
Миллионы за госслужбу: сколько зарабатывали министры в Башкирии и члены их семей
Сегодня, 01:30
Мечты сбудутся не все: как Уфу готовят к юбилею и почему выходит не так, как хотелось
Вчера, 10:51
Чужие фото вместо уборки сугробов: как «Снежная Уфа» ждет, пока снег растает сам
24 февраля 08:17
Башкирская компания намерена обанкротить подрядчика ЦУРа
Вчера, 10:12
Столетие в небе: как в Уфе отметили вековой юбилей гражданской авиации
Сегодня, 04:29
Переломать ноги в подъезде: в Башкирии показали, где живет дочь Героя СССР
Вчера, 11:07