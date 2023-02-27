В Башкирии ввели дополнительное ограничение на трассах Р-240 и М-5

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:55
В Башкирии на федеральных трассах Р-240 «Уфа-Оренбург» и М-5 «Урал» введены дополнительные ограничения из-за непогоды. Как отметили в Минтрансе РБ, ограничение распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовой транспорт.
Так, с 7:00 и до 10:00 движение будет зарыто на трассе Р-240 с 112 по 272 км, а с 6:30 и до 12:00 на трассе М-5 с 1548 по 1795 км. Причиной тому послужили неблагоприятные погодные условия: низовая метель, обильный снегопад и ограничение видимости.
Ориентировочное время окончания ограничений может быть изменено.
Напомним, что до 10:00 также продлили ограничение на участке трассы М-5 с 1194 по 1375 км.