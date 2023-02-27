В Башкирии продлили ограничения на трассе М-5 из-за непогоды

Подчеркивается, что время ограничения в последующем еще может быть изменено. Так, изначально движение на трассе ограничили вечером воскресенья и до 8:00 следующего дня. Причиной тому послужили неблагоприятные погодные условия, а именно низовая метель, обильный снегопад и ограничение видимости.