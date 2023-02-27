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Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

В Башкирии продлили ограничения на трассе М-5 из-за непогоды

Сегодня, 03:38
Ограничение было введено накануне, 26 февраля, с 1194 по 1375 км трасы М-5.

Глава ГИБДД Башкирии сообщил о продлении временного ограничения движения на трассе М-5 «Урал» с 1194 по 1375 км до 10:00. Ограничения действуют для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта. 

Подчеркивается, что время ограничения в последующем еще может быть изменено. Так, изначально движение на трассе ограничили вечером воскресенья и до 8:00 следующего дня. Причиной тому послужили неблагоприятные погодные условия, а именно низовая метель, обильный снегопад и ограничение видимости. 

На федеральной трассе в Башкирии ввели ограничение из-за непогоды
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