В Башкирии продлили ограничения на трассе М-5 из-за непогоды

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Глава ГИБДД Башкирии сообщил о продлении временного ограничения движения на трассе М-5 «Урал» с 1194 по 1375 км до 10:00. Ограничения действуют для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта.
Подчеркивается, что время ограничения в последующем еще может быть изменено. Так, изначально движение на трассе ограничили вечером воскресенья и до 8:00 следующего дня. Причиной тому послужили неблагоприятные погодные условия, а именно низовая метель, обильный снегопад и ограничение видимости.