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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

В Башкирии обвиняемого в убийстве бывшей девушки заключили под стражу на два месяца

27 февраля 2023, 14:08
Фото: 1MI
Помимо этого 22-летнего студента также обвиняют в убийстве нового молодого человека экс-возлюбленной

В Башкирии молодого человека, обвиненного в двойном убийстве, заключили под стражу до 25 апреля 2023 года. Сам молодой человек находится под наблюдением медиков после ДТП, в котором, предположительно, по его вине погиб пассажир встречного авто. Об этом сообщает пресс-служба региональной Прокуратуры.

Трагедия разыгралась несколькими днями ранее в селе Киргиз-Мияки. 24 февраля 22-летний студент выследил и нанес множественные ножевые ранения своей 16-летней экс-возлюбленной и её новому молодому человеку. От полученных ран парень погиб на месте — девушка скончалась в медучреждении.

По информации пресс-служба МВД, сам обвиняемый попытался скрыться с места преступления на автомобиле. Однако по пути в Уфу допустил лобовое столкновение со встречной Ладой Гранта. Оба водителя были госпитализированы с серьезными травмами. Жизнь пассажира «Гранты» спасти не удалось.

Меж тем пользователи нашли страницу погибшей девушки в социальных сетях. Однако вместо того, чтобы выразить соболезнования, там устроили «танцы на костях» и глумились над девушкой в комментариях. Причиной тому стала одна из её публикаций.

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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия
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