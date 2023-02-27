В Башкирии обвиняемого в убийстве бывшей девушки заключили под стражу на два месяца

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В Башкирии молодого человека, обвиненного в двойном убийстве, заключили под стражу до 25 апреля 2023 года. Сам молодой человек находится под наблюдением медиков после ДТП, в котором, предположительно, по его вине погиб пассажир встречного авто. Об этом сообщает пресс-служба региональной Прокуратуры.
Трагедия разыгралась несколькими днями ранее в селе Киргиз-Мияки. 24 февраля 22-летний студент выследил и нанес множественные ножевые ранения своей 16-летней экс-возлюбленной и её новому молодому человеку. От полученных ран парень погиб на месте — девушка скончалась в медучреждении.
По информации пресс-служба МВД, сам обвиняемый попытался скрыться с места преступления на автомобиле. Однако по пути в Уфу допустил лобовое столкновение со встречной Ладой Гранта. Оба водителя были госпитализированы с серьезными травмами. Жизнь пассажира «Гранты» спасти не удалось.
Меж тем пользователи нашли страницу погибшей девушки в социальных сетях. Однако вместо того, чтобы выразить соболезнования, там устроили «танцы на костях» и глумились над девушкой в комментариях. Причиной тому стала одна из её публикаций.