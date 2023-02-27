В Башкирии обвиняемого в убийстве бывшей девушки заключили под стражу на два месяца

В Башкирии молодого человека, обвиненного в двойном убийстве, заключили под стражу до 25 апреля 2023 года. Сам молодой человек находится под наблюдением медиков после ДТП, в котором, предположительно, по его вине погиб пассажир встречного авто. Об этом сообщает пресс-служба региональной Прокуратуры.