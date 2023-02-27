mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В Башкирии из-за непогоды отменили занятия в школах

27 февраля 2023, 09:16
Фото: 1MI
Причиной тому послужили обильные снегопады, гололедица и метель с сильными порывами ветра

В Иглинском районе республики из-за непогоды отменили занятия в школах. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщила в соцсетях глава районной администрации Гюзель Насырова.

Сообщается, что сегодня занятия школьников, обучающихся во вторую смену, пройдут в дистанционном формате. Также сегодня отменяются дополнительные занятия — в кружках и секциях. Изменения коснутся восьми образовательных учреждений:

школа с. Иглино,

СОШ с. Тавтиманово,

СОШ с. Кудеевский,

СОШ с. Урман,

СОШ с. Улу-Теляк,

СОШ с. Акбердино,

СОШ с. Карамалы,

СОШ с. Алаторка.

#Общество#Мощный снегопад в Башкирии: следим за происходящим в режиме реального времени#Азамат Нухов
Подпишитесь
Снегопад в Башкирии: куда жаловаться на плохую уборку дорог, дворов и тротуаров
Сегодня, 10:31
Миллионы за госслужбу: сколько зарабатывали министры в Башкирии и члены их семей
Сегодня, 01:30
Мечты сбудутся не все: как Уфу готовят к юбилею и почему выходит не так, как хотелось
Вчера, 10:51
Чужие фото вместо уборки сугробов: как «Снежная Уфа» ждет, пока снег растает сам
24 февраля 08:17
Переломать ноги в подъезде: в Башкирии показали, где живет дочь Героя СССР
Вчера, 11:07
Столетие в небе: как в Уфе отметили вековой юбилей гражданской авиации
Сегодня, 04:29