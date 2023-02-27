В Башкирии из-за непогоды отменили занятия в школах

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В Иглинском районе республики из-за непогоды отменили занятия в школах. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщила в соцсетях глава районной администрации Гюзель Насырова.
Сообщается, что сегодня занятия школьников, обучающихся во вторую смену, пройдут в дистанционном формате. Также сегодня отменяются дополнительные занятия — в кружках и секциях. Изменения коснутся восьми образовательных учреждений:
школа с. Иглино,
СОШ с. Тавтиманово,
СОШ с. Кудеевский,
СОШ с. Урман,
СОШ с. Улу-Теляк,
СОШ с. Акбердино,
СОШ с. Карамалы,
СОШ с. Алаторка.