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Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

В Башкирии из-за непогоды ограничили движение по автодороге М-5

Сегодня, 14:53
Ограничения коснутся водителей автобусов, грузовиков и маршрутных такси

Сегодня на трассе М-5 вводится временное ограничение движения. Ограничения продлится с 17:00 до 20:00, однако его могут продлить в зависимости от обстоятельств. Об этом сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Как отметил глава ГИБДД по республике, запрет вводится на участке Самара-Уфа-Челябинск с 1548 по 1796 км из-за неблагоприятных погодных условий.

Отметим, что ранее проезд по автодороге М-5 «Урал» уже был ограничен из-за непогоды. Причиной тому послужили неблагоприятные погодные условия, а именно низовая метель, обильный снегопад и ограничение видимости. Также сегодня был ограничен въезд грузового транспорта в Уфу.

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