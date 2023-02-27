В Башкирии из-за непогоды ограничили движение по автодороге М-5

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Сегодня на трассе М-5 вводится временное ограничение движения. Ограничения продлится с 17:00 до 20:00, однако его могут продлить в зависимости от обстоятельств. Об этом сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Как отметил глава ГИБДД по республике, запрет вводится на участке Самара-Уфа-Челябинск с 1548 по 1796 км из-за неблагоприятных погодных условий.
Отметим, что ранее проезд по автодороге М-5 «Урал» уже был ограничен из-за непогоды. Причиной тому послужили неблагоприятные погодные условия, а именно низовая метель, обильный снегопад и ограничение видимости. Также сегодня был ограничен въезд грузового транспорта в Уфу.