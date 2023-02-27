В Башкирии из-за непогоды ограничили движение по автодороге М-5

Отметим, что ранее проезд по автодороге М-5 «Урал» уже был ограничен из-за непогоды. Причиной тому послужили неблагоприятные погодные условия, а именно низовая метель, обильный снегопад и ограничение видимости. Также сегодня был ограничен въезд грузового транспорта в Уфу.