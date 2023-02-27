В 2023 году общий объем льготного лизинга от Корпорации МСП составит 2,4 млрд рублей

Александр Исаевич отметил, что в рамках программы будет привлекаться финансирование из внешних источников, что позволит предпринимателям получать поддержку в общей сумме 7,1 миллиарда рублей. В том числе в рамках программы будет оказываться поддержка среднему бизнесу. Планируется, что ставка по программе не будет превышать 6 процентов годовых плюс ключевая ставка Банка России - для среднего бизнеса с лимитом до ста миллионов рублей, 7 процентов плюс ключевая ставка Банка России - для малых предприятий и 7,5 процента плюс ставка Центробанка для микробизнеса с лимитом до пятидесяти миллионов рублей.