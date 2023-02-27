В 2023 году общий объем льготного лизинга от Корпорации МСП составит 2,4 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Издание РИА-Новости пишет, что о лизинговой программе на льготных условиях рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, условия лизингового продукта предполагают возможность предоставления субъектам МСП оборудования российского производства под шесть процентов годовых, иностранного - под восемь процентов годовых при сумме от пятисот тысяч рублей до пятидесяти миллионов рублей.
Исаевич отметил, что одной из мер поддержки, предоставляемой государством малому и среднему бизнесу в рамках реализации нацпроекта по поддержке МСП, является продолжение реализации программы льготного лизинга. Она даст возможность российским предпринимателям приобретать необходимое оборудование на льготных условиях, расширять производств и создавать новые рабочие места.
“В результате это придаст импульс развитию в целом МСП-сферы”, — подчеркнул Исаевич.
По условиям программы “Приоритет+” получить на льготных условиях можно будет только новое производственное оборудование. При наличии у предпринимателей поручительства региональных гарантийных организация аванс может составлять от нуля процентов. Срок лизинга - от тринадцати месяцев до семи лет. Для предпринимателей предусмотрен индивидуальный график погашения, в том числе с отсрочкой. Кроме этого, Корпорация МСП работает над запуском нового лизингового продукта, лимит которого будет составлять до ста миллионов рублей в рамках программы “Приоритет”.
Александр Исаевич отметил, что в рамках программы будет привлекаться финансирование из внешних источников, что позволит предпринимателям получать поддержку в общей сумме 7,1 миллиарда рублей. В том числе в рамках программы будет оказываться поддержка среднему бизнесу. Планируется, что ставка по программе не будет превышать 6 процентов годовых плюс ключевая ставка Банка России - для среднего бизнеса с лимитом до ста миллионов рублей, 7 процентов плюс ключевая ставка Банка России - для малых предприятий и 7,5 процента плюс ставка Центробанка для микробизнеса с лимитом до пятидесяти миллионов рублей.
Подать заявку на получение льготного лизинга можно на специально запущенном сервисе на цифровой платформе МСП.РФ. Благодаря расширению ее функционала предприниматели могут подать анкету, а также все необходимые документы онлайн. Корректность ввода данных и стоп-факторы будут проверяться в автоматическом режиме, так же планируют рассчитывать и общую стоимость финансирования.