Тюменская полиция начала расследование крупных мошеннических схем

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
По данным прокуратуры, у одной из пострадавших от деятельности злоумышленников со счетов было украдено около 4 миллионов рублей, пишет nashgorod.ru.
Мошенники, позвонив на мобильный телефон жительницы областного центра и представившись сотрудниками Банка России, под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств и оформления кредита похитили со счетов 3,9 миллиона рублей. При этом женщина, не подозревая о подвохе, самостоятельно перечислила денежные средства аферистам.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мошенники вышли на новый уровень мастерства и научились подделывать номера Следственного комитета. Теперь они звонят гражданам и представляются сотрудниками ведомства, после чего обманным путем заставляют переводить денежные средства на их счета.